Продажа, реструктуризация и кредитные каникулы – эксперты рассказали, что делать банкам с просроченными кредитами

По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2023 год составила 37,4%, в то время как в 2022 году она превышала 38%. Так что за прошлый год объем NPL сократился на 9,7 млрд грн и сейчас составляет 422,4 млрд грн. Поэтому банки недополучают доходы, а клиенты имеют плохую кредитную историю.

Павел Матияш, отметил, что для Для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести детальный аудит проблемного портфеля. Это позволит оценить реальное положение дел и определить кредиты, которые окончательно безнадежны и не подлежат возврату. После идентификации таких кредитов следует принять обоснованное решение по их списанию. Списание безнадежных кредитов позволит банкам уволить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов .

"Чтобы снизить долю NPL, нужно увеличить уровень и объемы кредитования с целью формирования нового портфеля и финансирования качественных клиентов. Активное кредитование способствует росту экономики, поскольку предоставляет бизнесу необходимые ресурсы для развития и расширения", - говорит Матияш.

Обычно сокращение объема неработающих кредитов происходит преимущественно из-за их списания или реструктуризации. Но есть и альтернативный путь – это продажа таких кредитов через государственные онлайн-аукционы Прозорро. Продажи. Такая практика уже существует: неработающие кредиты банков-банкротов реализует через систему Прозорро. Продажи Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Подавляющая часть активов этих банков – именно права требования по кредитным договорам. Об этом говорит Илья Михайлов, председатель Наблюдательного совета АО "Прозорро.Продажи" .

С 2016 года ФГО провел в системе более 9 тысяч успешных аукционов по реализации прав требования по кредитам ликвидированных банков на почти 17 млрд гривен, из которых 3,8 млрд гривен – за 2023 год Илья Михайлов Председатель Наблюдательного совета АО "Прозорро.Продажи"

Он добавляет, что NPL – это активы с невысокой инвестиционной привлекательностью и они будут только терять в цене . В то время как сейчас есть рынок и инструмент онлайн-аукционов, чтобы реализовывать прозрачным способом и уменьшать объем неработающих кредитов в банковской сфере в целом.

Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка, пояснила, что первым и одним из важнейших шагов по сокращению объемов NPL является внедрение эффективной системы предотвращать возникновение просроченной задолженности по кредиту клиента. Также банк проводит регулярный мониторинг и идентифицирует клиентов, которые с высокой вероятностью могут иметь потенциальные трудности со своевременным и полным обслуживанием кредитов.

"В частности, определенное время с начала полномасштабного вторжения клиенты обслуживали кредиты по новым адаптированным графикам, и действительно определенная часть портфеля выпала в неработающие. На сегодняшний день уровень NPL составляет около 17%, но это гораздо лучше, чем в целом в банковской системе", – говорит. Гурин.

Она добавляет, что лишь небольшая доля новых NPL Райффайзен Банка (признанных таковыми в течение 2023 года) перешла из работающего портфеля в дефолтный – не более 1%. В розничном портфеле переход составил около 7%.

В целом, что касается физических лиц, чаще всего для решения ситуации с неработающим кредитом используют такие инструменты как реструктуризацию, кредитные каникулы или согласование индивидуального плана погашения задолженности. Выбор инструмента зависит от оптимального решения с учетом текущего и перспективного состояния клиента.

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