Обсяг проблемних кредитів скоротився на 1,2 млрд грн у лютому

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за лютий знизилася на 0,5 в. п. до 30%. Обсяг NPL скоротився на 1,2 млрд грн.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Основні цифри за лютий

Станом на 1 березня 2025 року частка проблемних кредитів серед фізичних осіб становила 15%, а серед бізнесу – 39%. Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та кризових боргів 2014–2016 років цей показник для бізнесу знижувався до 23%.

Серед чинників, які позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

З січня 2025 року банки почали застосовувати оновлені підходи до визначення непрацюючих активів. Це підвищило прозорість фінансового сектору та наблизило критерії NPL до європейських стандартів. Водночас зміни не суттєво вплинули на загальний обсяг проблемних кредитів завдяки зваженій оцінці ризиків та високій якості кредитного портфеля.

Зазначається, що кредитний ринок навпаки оживає. Так, загальний обсяг виданих кредитів зріс на 15,8 млрд грн.

Про NPL

Непрацюючими визначено кредити, за якими відбулася подія дефолту. Дефолт визначається фактом прострочення платежу за активом понад 90 днів, або неможливістю вчасного погашення боргу позичальника без стягнення забезпечення.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Додамо, частка непрацюючих кредитів в банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткового пункту менше, ніж на 1 січня 2024 року.

Станом на 1 лютого 2025 року їх частка в банківському секторі становила 30,5%, що лише на 0,2 в. п. більше, ніж місяцем раніше.