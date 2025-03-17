Рівень NPL у січні: як вплинув перехід на європейські стандарти на частку проблемних кредитів

Перехід українських банків на європейські підходи до оцінки непрацюючих активів не призвів до значного зростання рівня проблемних кредитів (NPL).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 лютого 2025 року їх частка в банківському секторі становила 30,5%, що лише на 0,2 в. п. більше, ніж місяцем раніше.

Основною причиною цього незначного зростання став статистичний ефект від нових правил обліку. Зокрема, до NPL тепер включають:

Придбані або створені знецінені активи – вони додали 13,9 млрд грн (1,1% кредитного портфеля).

Реструктуризовані активи , що знову стали проблемними, – ще 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

Водночас банки отримали можливість не включати до NPL окремі дефолтні кредити, якщо немає потреби в їх урегулюванні. Це зменшило загальний обсяг проблемних активів на 9,6 млрд грн (0,7% кредитного портфеля).

Частка NPL серед корпоративних позик зросла на 0,7 в. п. – до 39,6%, а серед кредитів населенню майже не змінилася (15,6%).

У державних та іноземних банках рівень NPL залишився майже незмінним, тоді як у приватних банках він продовжує знижуватися. Без урахування старих боргів "ПриватБанку" та проблемних кредитів минулих років, частка NPL у системі становить 18,9% (у державних банках – 25,3%).

Додамо, частка непрацюючих кредитів в банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткового пункту менше, ніж на 1 січня 2024 року. Обсяг NPL за 2024 рік зменшився на 29,1 млрд грн і склав 393,2 млрд грн.