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Уровень NPL в январе: как повлиял переход на европейские стандарты на долю проблемных кредитов
Переход украинских банков на европейские подходы к оценке неработающих активов не привел к значительному росту уровня проблемных кредитов (NPL).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 1 февраля 2025 г. их доля в банковском секторе составляла 30,5%, что лишь на 0,2 в. п. больше, чем месяцем ранее.
Основной причиной этого незначительного роста стал статистический эффект новых правил учета. В частности, в NPL теперь включают:
- Приобретенные или созданные обесцененные активы – они прибавили 13,9 млрд грн (1,1% кредитного портфеля).
- Реструктуризированные активы , вновь ставшие проблемными, – еще 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).
В то же время банки получили возможность не включать в NPL отдельные дефолтные кредиты, если нет необходимости в их урегулировании. Это снизило общий объем проблемных активов на 9,6 млрд грн (0,7% кредитного портфеля).
Доля NPL среди корпоративных ссуд возросла на 0,7 в. п. – до 39,6%, а среди кредитов населению почти не изменилось (15,6%).
В государственных и иностранных банках уровень NPL остался почти неизменным, в то время как в частных банках он продолжает снижаться. Без учета старых долгов "ПриватБанка" и проблемных кредитов прошлых лет доля NPL в системе составляет 18,9% (в государственных банках — 25,3%).
Добавим, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2024 года. Объем NPL за 2024 год уменьшился на 29,1 млрд. грн. и составил 393,2 млрд. грн.