В monobank объяснили, как работают бесплатные кредиты для военных

Соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал, как работает беспроцентное кредитование для военных в украинских банках.

Об этом он написал в своем telegram-канале.

Гороховский отметил, что согласно пункту 15 статьи 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" банки действительно не имеют права начислять проценты и штрафы военным.

"Но мы не знаем, кто из клиентов военный, а кто нет. Если к нам обращается клиент и говорит, что он военный и просит на основании этого закона упразднить ему процентную ставку, мы немедленно это делаем", — подчеркнул Гороховский.

В то же время, он отметил, что в таком случае банк не сможет предоставить клиенту новые бесплатные кредитные транши. Гороховский объясняет это отсутствием в банке "бесплатных депозитов" — то есть ресурсов, которые можно было бы предоставлять в кредит без начисления процентов.

"То есть мы по уже выданным кредитам проценты не начисляем, но не выдаем новых. У нас просто нет бесплатных ресурсов для этого", — уточнил соучредитель monobank .

Он утверждает, что подобная практика применяется всеми крупными банками.

"Так делают, как мне известно, все крупные банки. Мне очень жаль, я бы с удовольствием вообще простил военным все кредиты, но тогда нам нечем вернуть вкладчикам их депозиты. Это все происходит потому, что закон приняли, а источник финансирования этой нормы закона не предусмотрели. Банки не будут работать в убыток — это очевидно, и не стоит подытожил Гороховский.

Напомним, ранее сообщалось, что более 3 тысяч мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок очень тяжело.

Государственная налоговая служба предлагает для этой категории предпринимателей увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации заявления на освобождение от уплаты налогов.