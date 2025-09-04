Запланована подія 2

НБУ ввел требования к значимым финансовым компаниям

НБУ
Требования к деятельности значимых финансовых учреждений / НБУ

Национальный банк утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к их деятельности. Размер активов, забалансовые обязательства и другие факторы будут определять, какие компании попадают под новые правила регулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ установил правила для значимых финансовых компаний

Значимость финансовой компании определяют по размеру активов, внебалансовым обязательствам и другим факторам, в частности:

  • наличием статуса ответственного лица признанного Нацбанком средней или крупной финансовой группы;
  • высоким или очень высоким риском нарушения прав потребителей финансовых услуг;
  • участием в государственных или местных программах, где действуют специальные условия предоставления финансовых услуг.

Для таких компаний введены особые требования к авторизации и организации системы управления их деятельностью.

Изменениями в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг введены новые требования к значимым финансовым компаниям:

  • разработка и представление в Нацбанк плана деятельности на 3–5 лет в соответствии с установленными требованиями;
  • уведомление об увеличении уставного капитала и предоставлении документов об источниках средств в течение 15 рабочих дней;
  • безотлагательная проверка Нацбанком источников средств для формирования или увеличения капитала, а также соответствия новых руководителей и владельцев существенного участия требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию.

Изменениями в положение о корпоративном управлении и внутреннем контроле финансовых компаний введены следующие требования:

  • проведение самооценки для выявления дополнительных рисков деятельности;
  • представление Нацбанку результатов самооценки;
  • внесение соответствующих изменений в документы по планированию деятельности компании.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.

Автор:
Ольга Опенько