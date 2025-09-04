- Категория
НБУ ввел требования к значимым финансовым компаниям
Национальный банк утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к их деятельности. Размер активов, забалансовые обязательства и другие факторы будут определять, какие компании попадают под новые правила регулирования.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
НБУ установил правила для значимых финансовых компаний
Значимость финансовой компании определяют по размеру активов, внебалансовым обязательствам и другим факторам, в частности:
- наличием статуса ответственного лица признанного Нацбанком средней или крупной финансовой группы;
- высоким или очень высоким риском нарушения прав потребителей финансовых услуг;
- участием в государственных или местных программах, где действуют специальные условия предоставления финансовых услуг.
Для таких компаний введены особые требования к авторизации и организации системы управления их деятельностью.
Изменениями в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг введены новые требования к значимым финансовым компаниям:
- разработка и представление в Нацбанк плана деятельности на 3–5 лет в соответствии с установленными требованиями;
- уведомление об увеличении уставного капитала и предоставлении документов об источниках средств в течение 15 рабочих дней;
- безотлагательная проверка Нацбанком источников средств для формирования или увеличения капитала, а также соответствия новых руководителей и владельцев существенного участия требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию.
Изменениями в положение о корпоративном управлении и внутреннем контроле финансовых компаний введены следующие требования:
- проведение самооценки для выявления дополнительных рисков деятельности;
- представление Нацбанку результатов самооценки;
- внесение соответствующих изменений в документы по планированию деятельности компании.
Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.