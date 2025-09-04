НБУ ввел требования к значимым финансовым компаниям

Национальный банк утвердил критерии, по которым определяется значимость финансовой компании и ввел требования к их деятельности. Размер активов, забалансовые обязательства и другие факторы будут определять, какие компании попадают под новые правила регулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ установил правила для значимых финансовых компаний

Значимость финансовой компании определяют по размеру активов, внебалансовым обязательствам и другим факторам, в частности:

наличием статуса ответственного лица признанного Нацбанком средней или крупной финансовой группы;

высоким или очень высоким риском нарушения прав потребителей финансовых услуг;

участием в государственных или местных программах, где действуют специальные условия предоставления финансовых услуг.

Для таких компаний введены особые требования к авторизации и организации системы управления их деятельностью.

Изменениями в положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг введены новые требования к значимым финансовым компаниям:

разработка и представление в Нацбанк плана деятельности на 3–5 лет в соответствии с установленными требованиями;

уведомление об увеличении уставного капитала и предоставлении документов об источниках средств в течение 15 рабочих дней;

безотлагательная проверка Нацбанком источников средств для формирования или увеличения капитала, а также соответствия новых руководителей и владельцев существенного участия требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию.

Изменениями в положение о корпоративном управлении и внутреннем контроле финансовых компаний введены следующие требования:

проведение самооценки для выявления дополнительных рисков деятельности;

представление Нацбанку результатов самооценки;

внесение соответствующих изменений в документы по планированию деятельности компании.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.