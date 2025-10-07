Гривня зміцнилася до долара у вересні, а євро подешевшав - НБУ

У вересні середній офіційний курс гривні до долара зріс на 0,3%, тоді як до євро – знизився на 0,6%. Це сталося на фоні зменшення валютних інтервенцій НБУ та скорочення чистого попиту на іноземну валюту.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Огляд НБУ

У вересні середній офіційний курс гривні до долара зріс на 0,3%, тоді як у відношенні євро національна валюта трохи ослабла — на 0,6%. Така динаміка відображає загальне зменшення обсягу валютних інтервенцій Національного банку.

Чистий попит на безготівкову валюту знизився, у той час як попит на готівкову залишався на рівні попереднього місяця. Свою роль відіграли заходи НБУ, спрямовані на підтримку інтересу до гривневих активів, а також певне покращення загальної кон’юнктури на валютному ринку.

У результаті продаж валюти через інтервенції Нацбанку скоротився до 2,3 млрд доларів. При цьому регулятор продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень, щоб полегшити діяльність малого бізнесу в Україні та підтримати українців за кордоном у складних умовах війни.

Згідно з графіком НБУ, упродовж 2024–2025 років офіційний курс гривні демонстрував тенденцію до послаблення як щодо долара США, так і щодо євро.

Станом на вересень 2025 року офіційний курс гривні до долара наблизився до 40 грн, тоді як курс до євро перевищив 45 грн. На готівковому ринку долар продавався ще дорожче — майже по 42 грн за долар.

Водночас курс євро до долара коливався у межах 0,9–1,2, що свідчить про зміну співвідношення між двома основними світовими валютами.

Нагадаємо, Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.