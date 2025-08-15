Нацбанк знімає обмеження на валютному ринку: хто і що від цього виграє

На минулому тижні Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Валютні обмеження

Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року стосувалась роботи банківської системи в період запровадження військового стану. Було запроваджено низку обмежень на валютному ринку, що по суті блокували більшість операцій. Це мало на меті мінімізувати ризики в умовах невизначеної ситуації: максимально убезпечити валютний ринок, не допустити паніку, не зірвати валютний курс.

"Були заборонені транскордонні валютні перекази, крім критичного імпорту, що визначав Кабмін. Курс гривні фіксувався на рівні 29,25 грн за долар, вводився ліміт на зняття готівки. По суті в усіх комерційних банках були зупинені валютні операції, крім тих, де Нацбанк давав дозвіл", — розповідає в коментарі Delo.ua Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України.

Ця постанова, хоч і зазнавала критики за надмірну радикальність, свою задачу виконала: ринок врегулювали, валютну паніку зупинили, резерви захистили. Потрібно було виграти час для адаптації економіки.

Залежно від розвитку ситуації на валютному ринку до постанови регулярно вносили зміни. Перші послаблення почали з'являтися вже у квітні 2022 року. Вони стосувались зокрема дипломатів, лікування за кордоном, гуманітарних місій. Обмеження зменшувались майже кожного місяця.

"Ключовим послабленням був гнучкий курс у липні 2022 року, і долар стрибнув з 29 до 36 грн, а потім і 39—40 грн. З того часу такий курс і тримається", — нагадує Михайло Непран.

Чому зараз виникла потреба чергової лібералізації

"В 2022 році експорт впав на 70%, і не було зрозуміло, звідки брати гроші. Зараз же експорт за великим рахунком далеко не на першому місці по забезпеченню валютних надходжень. Левову частку від них нам дають гроші наших союзників, як-от МВФ, Світовий банк чи гроші заморожених російських активів. Ринок регулює не економічна складова, а політична. Золотовалютні резерви НБУ зараз одні з найбільших за всю історію незалежності України", — говорить Михайло Непран.

Обмеження були не так відчутними для населення, як для бізнесу та інвестиційного сектору. Через обмеження періоду репатріації дивідендів потенційним інвесторам нелогічно поспішати із рішенням вкластись в український бізнес чи підприємство.

Поза тим, такі обмеження можуть призводити до тіньових схем виведення валюти за кордон.

Економічна ситуація в країні стабілізувалась, тому для комфорту бізнесу обмеження знімаються.

"Це дуже хороша новина для всіх, хто веде бізнес в Україні. Наприклад, тепер легше планувати свої витрати і доходи, бо НБУ дозволив краще захищати себе від змін курсу долара та євро. Крім того, спрощено багато паперових справ, що дозволяє підприємцям більше часу приділяти головному — розвитку своєї справи", — коментує ситуацію для Delo.ua Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців.

Про які саме послаблення йдеться

Репатріація дивідендів

За новими правилами НБУ, можна повертати дивіденди за період діяльності з 1 січня 2023 року в межах загального ліміту. Раніше цей термін починався 1 січня 2024 року. Сам ліміт не змінився — 1 мільйон євро на місяць.

"Особливо важливим цей крок є для міжнародних компаній та інвесторів. НБУ дозволив їм виплачувати прибутки, які вони заробили в минулих роках. Це гарний сигнал для всього світу: Україна — це надійне місце для інвестицій, де бізнес може працювати, отримувати прибуток і вільно ним розпоряджатися. Це допоможе нам залучити ще більше коштів, які так потрібні для відбудови країни", — говорить Катерина Глазкова.

Хеджування валютних ризиків

Хеджування — зниження ризику шляхом укладання протилежної угоди. Бізнес укладає угоду з банком, за якою обмінює гривні на валюту на умовах "форвард" (фіксація зобов`язання клієнта придбати і купити валюту в чітко визначений час, на конкретних умовах та з фіксованим курсом).

Нововведення дозволить здійснювати такі операції без поставки базового активу. До цього часу базовий актив був необхідний.

Переказ іноземної валюти за кордон

Якщо фізична чи юридична особа помилково отримала кошти з-за кордону, вона може вислати їх назад впродовж трьох робочих днів після повідомлення про отримання такого переказу. Морські агенти-резиденти можуть переказувати невикористані кошти, отримані від судновласників з-за кордону.

Підтримка ювелірної галузі в Україні

НБУ дає змогу вітчизняному ювелірному бізнесу купувати банківські метали за безготівкові гривні на певних умовах, що має стимулювати підприємців та вивести галузь із тіні.

"Україна золото сама не добуває. Деякі родовища є лише на Закарпатті, але добувати його там технічно складно та економічно невигідно. Тому ювелірка закуповує всю свою сировину — золото, срібло, платину — за кордоном" — пояснює Михайло Непран.

Обмеження на закупівлю коштовних металів сприяло активному розвитку чорних та сірих схем. Лібералізація дозволить не лише детінізувати ювелірну галузь, а й створити конкурентноздатний ринок, а отже надати більший вибір товару кращої якості.

Спрощення процедури обслуговування зовнішніх позик

Підтримка бізнеса, що допомагає ЗСУ. Компанії можуть пересилати за кордон кошти в сумі, яку вони раніше перерахували на українську армію.

"Зміни полегшать життя компаніям, які допомагають армії. Вони зможуть швидше і простіше купувати необхідні товари за кордоном, що дуже важливо в умовах війни", — говорить Катерина Глазкова.

Хто виграє від пакету лібералізації

Експортери — їм буде легше оплачувати логістику, закуповувати обладнання, страхувати.

"Для експортерів це великий плюс. Вони отримають нові, кращі інструменти для захисту від раптових стрибків курсу валют. Це зробить їхній бізнес більш стабільним та передбачуваним", — коментує Катерина Глазкова.

Імпортери — зможуть швидше проводити платежі, отримають можливість укладати більш довготривалі контракти, наприклад, не місячні, а річні.

Фінансовий сектор — за рахунок більших можливостей для заробітку.

Компанії з іноземним капіталом — за рахунок розширених можливостей репатріації дивідендів.

"Що стосується груп бізнесів, на які буде вплив, то це, насамперед, компанії з іноземними інвестиціями, насамперед "справжніми", зокрема, з материнськими компаніями, акції яких котируються на фондовому ринку. Невиплата дивідендів погано сприймається такими компаніями, бо це порушення правил, і створює для них головний біль", — коментує для Delo.ua Гліб Вишлінський, директор Центру економічної стратегії.

"Нещодавно ухвалені НБУ пом`якшення структуровані так, щоб у них майже кожен учасник бізнес-спільноти міг знайти щось для себе, незалежно від конкретної галузі. Не має значення, чи це великий бізнес, чи малий. Економічним агентом рухає інтерес мати валютну ліквідність за кордоном чи захеджувати валютні ризики. Йдеться про приватний чи про державний інтерес", — прокоментували на запит Delo.ua у прес-службі НБУ.

Поступовість та ефекти

Окрім детінізації, стимулювання бізнесу та зростання довіри з боку інвесторів, експерти прогнозують позитивний вплив на держбюджет та фінансовий ринок. Хоча спочатку більше валюти буде виводитись, але у довгостроковій перспективі прогнозується розширення податкової бази і можливість того, що грошей буде повертатись більше.

"Кризи та негативного наслідку не буде, курс не обвалиться, оскільки золотовалютні резерви НБУ дозволяють витримати й більшу лібералізацію. Золотовалютні резерви зараз найбільші за всю історію незалежної України", — говорить перший віце-президент Торгово-промислової палати.

Про послаблення валютних обмежень йдеться і в новому інфляційному звіті Нацбанку, де передбачається, що міжнародних резервів вистачить на підтримку стійкості валютного ринку.

"Що ж стосується тиску на валютний ринок, то пакет було сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України. Відповідно це не підважить його стійкість", — йдеться у коментарі НБУ для Delo.ua.

Водночас НБУ обережно підходить до змін і впроваджує їх поступово, щоразу оглядаючись на безпекову ситуацію та економічну стабільність.