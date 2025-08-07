Бізнес позитивно оцінив новий пакет валютної лібералізації від НБУ

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) привітала впровадження нового пакету валютної лібералізації, який набув чинності 6 серпня 2025 року. За словами представників Асоціації, рішення Національного банку України стало результатом конструктивного діалогу з бізнесом і враховує низку важливих пропозицій, які надходили протягом 2024–2025 років.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу ЄБА.

Валютна лібералізація: реакція бізнесу

Нагадаємо, Національний банк України оголосив про новий пакет валютної лібералізації, спрямований на підтримку бізнесу без створення додаткового тиску на валютний ринок. Більшість змін запрацювало з 6 серпня.

Основні послаблення валютного контролю:

Дивіденди за 2023 рік — дозволено переказувати дивіденди за 2023 рік (раніше — лише з 2024-го). Ліміт — до 1 млн євро на місяць.

— дозволено переказувати дивіденди за 2023 рік (раніше — лише з 2024-го). Ліміт — до 1 млн євро на місяць. Валютне хеджування — розширені можливості для форвардних контрактів без фактичної поставки валюти та для купівлі валюти з метою хеджування імпортних ризиків.

— розширені можливості для форвардних контрактів без фактичної поставки валюти та для купівлі валюти з метою хеджування імпортних ризиків. Повернення помилкових переказів — кошти, переказані в іноземній валюті помилково, можна повернути протягом 3 робочих днів.

— кошти, переказані в іноземній валюті помилково, можна повернути протягом 3 робочих днів. Перекази судновласникам — дозволено повертати нерезидентам невикористані кошти, переказані морським агентам.

— дозволено повертати нерезидентам невикористані кошти, переказані морським агентам. Ювелірна галузь — підприємства можуть купувати банківські метали за гривні для виробництва ювелірних виробів.

— підприємства можуть купувати банківські метали за гривні для виробництва ювелірних виробів. Підтримка бізнесу — збільшено інвестиційний ліміт та запроваджено пільги для компаній, що допомагають ЗСУ.

Реакція бізнесу

Рішення Нацбанку дозволити морським агентам-резидентам переказувати за кордон невикористані кошти судновласникам-нерезидентам повністю відповідає ініціативі Асоціації від 25 лютого 2025 року. Це важливий крок, що розв'язує критичну проблему для української морської галузі, наголошують в пресслужбі.

Дозвіл на переказ дивідендів за 2023 рік також є позитивним сигналом для бізнесу, який за цей час накопичив значний нерозподілений прибуток.

Повернення можливості проводити форвардні операції, зокрема без поставки базового активу, а також купувати валюту для хеджування імпортних ризиків — відповідь на запити бізнес-спільноти, що лунали вже тривалий час.

Крім того, у межах стимулюючої валютної лібералізації розширено можливості фінансування іноземних представництв українських компаній та дозволено сплачувати "старі" імпортні контракти тим підприємствам, які підтримують ЗСУ. Це створює додаткові стимули для відповідального бізнесу.

Що ще очікує розгляду з боку бізнес-спільноти:

Повна валютна лібералізація дивідендів, нарахованих до 2024 року.

Підвищення місячного ліміту на переказ дивідендів до 3 млн євро.

Можливість погашати внутрішньогрупові позики для подальшого обслуговування єврооблігацій.

Скасування вимоги щодо відсутності простроченої заборгованості за кредитами.

Дозвіл на перекази працівникам-нерезидентам у межах $15–20 тис. на місяць для підтримки родин за кордоном.

Збільшення лімітів використання корпоративних карток за межами України.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, набули чинності нові правила НБУ, які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті.