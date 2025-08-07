Запланована подія 2

Бизнес положительно оценил новый пакет валютной либерализации НБУ

доллары
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) приветствовала внедрение нового пакета валютной либерализации, который вступил в силу 6 августа 2025 года. По словам представителей Ассоциации, решение Национального банка Украины стало результатом конструктивного диалога с бизнесом и учитывает ряд важных предложений, которые поступали в течение 2024-2025 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ЕБА.

Валютная либерализация: реакция бизнеса

Напомним, Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.

Основные послабления валютного контроля:

  • Дивиденды за 2023 год – разрешено переводить дивиденды за 2023 год (ранее – только с 2024-го). Лимит – до 1 млн евро в месяц.
  • Валютное хеджирование – расширенные возможности для форвардных контрактов без фактической поставки валюты и для покупки валюты с целью хеджирования импортных рисков.
  • Возврат ошибочных переводов — средства, перечисленные в иностранной валюте по ошибке, можно вернуть в течение 3 рабочих дней.
  • Переводы судовладельцам — разрешено возвращать нерезидентам неиспользованные средства, перечисленные морским агентам.
  • Ювелирная отрасль – предприятия могут покупать банковские металлы за гривны для производства ювелирных изделий.
  • Поддержка бизнеса — увеличен инвестиционный лимит и введены льготы для компаний, помогающих ВСУ.

Реакция бизнеса

Решение Нацбанка позволить морским агентам-резидентам переводить за границу неиспользованные средства судовладельцам-нерезидентам полностью соответствует инициативе Ассоциации от 25 февраля 2025 года. Это важный шаг, решающий критическую проблему для украинской морской отрасли, отмечают в пресс-службе.

Разрешение на перевод дивидендов за 2023 год также является положительным сигналом для бизнеса, за это время накопившего значительную нераспределенную прибыль.

Возвращение возможности проводить форвардные операции, в том числе без поставки базового актива, а также покупать валюту для хеджирования импортных рисков — ответ на запросы бизнес-сообщества, звучавшие уже длительное время.

Кроме того, в рамках стимулирующей валютной либерализации расширены возможности финансирования иностранных представительств украинских компаний и разрешено платить "старые" импортные контракты предприятиям, поддерживающим ВСУ. Это создает дополнительные стимулы для ответственного бизнеса.

Что еще ожидает рассмотрения со стороны бизнес-сообщества:

  • Полная валютная либерализация дивидендов, начисленных до 2024 года.
  • Повышение месячного лимита на перевод дивидендов до 3 млн евро.
  • Возможность погашать внутригрупповые ссуды для последующего обслуживания еврооблигаций.
  • Отмена требования по отсутствию просроченной задолженности по кредитам.
  • Разрешение на переводы работникам-нерезидентам в пределах $15–20 тыс. в месяц для поддержки семей за границей.
  • Увеличение лимитов использования корпоративных карт за пределами Украины.

Напомним, сегодня, 7 августа, вступили в силу новые правила НБУ, позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте.

Автор:
Ольга Опенько