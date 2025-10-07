Запланована подія 2

Гривна укрепилась к доллару в сентябре, а евро подешевел – НБУ

гривны, доллары
Гривна укрепилась к доллару / Pixabay

В сентябре средний официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 0,3%, тогда как к евро – снизился на 0,6%. Это произошло на фоне уменьшения валютных интервенций НБУ и сокращения чистого спроса на иностранную валюту.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Обзор НБУ

В сентябре средний официальный курс гривны к доллару вырос на 0,3%, тогда как по отношению к евро национальная валюта немного ослабла — на 0,6%. Такая динамика отражает всеобщее уменьшение объема валютных интервенций Национального банка.

Чистый спрос на безналичную валюту снизился, тогда как спрос на наличную оставался на уровне предыдущего месяца. Свою роль сыграли меры НБУ, направленные на поддержание интереса к гривневым активам, а также улучшение общей конъюнктуры на валютном рынке.

В результате продажи валюты из-за интервенций Нацбанка сократились до 2,3 млрд долларов. При этом регулятор продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений для облегчения деятельности малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в сложных условиях войны.

Согласно графику НБУ, на протяжении 2024–2025 годов официальный курс гривни демонстрировал тенденцию к ослаблению как по отношению к доллару США, так и по евро.

По состоянию на сентябрь 2025 года официальный курс гривны к доллару приблизился к 40 грн., тогда как курс к евро превысил 45 грн. На наличном рынке доллар продавался еще дороже – почти по 42 грн за доллар.

В то же время, курс евро к доллару колебался в пределах 0,9–1,2, что свидетельствует об изменении соотношения между двумя основными мировыми валютами.

Напомним, Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько