Гривна укрепилась к доллару в сентябре, а евро подешевел – НБУ

В сентябре средний официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 0,3%, тогда как к евро – снизился на 0,6%. Это произошло на фоне уменьшения валютных интервенций НБУ и сокращения чистого спроса на иностранную валюту.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Обзор НБУ

Чистый спрос на безналичную валюту снизился, тогда как спрос на наличную оставался на уровне предыдущего месяца. Свою роль сыграли меры НБУ, направленные на поддержание интереса к гривневым активам, а также улучшение общей конъюнктуры на валютном рынке.

В результате продажи валюты из-за интервенций Нацбанка сократились до 2,3 млрд долларов. При этом регулятор продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений для облегчения деятельности малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в сложных условиях войны.

Согласно графику НБУ, на протяжении 2024–2025 годов официальный курс гривни демонстрировал тенденцию к ослаблению как по отношению к доллару США, так и по евро.

По состоянию на сентябрь 2025 года официальный курс гривны к доллару приблизился к 40 грн., тогда как курс к евро превысил 45 грн. На наличном рынке доллар продавался еще дороже – почти по 42 грн за доллар.

В то же время, курс евро к доллару колебался в пределах 0,9–1,2, что свидетельствует об изменении соотношения между двумя основными мировыми валютами.

