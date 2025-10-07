Запланована подія 2

Курс валют на 7 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Фото: Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне существенно укрепился, а евро подешевело на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.10.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,34 грн (+11 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,27 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,35 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,20/41,29
Евро 48,50/48,70
Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,90/41,50 47,90/48,70 11,10/11,30
Ощадбанк 41,15/41,60 48,15/48,80 11,10/11,30
ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30
Укргазбанк 41,15/41,60 48,15/48,80 11,10/11,30
Райффайзен 41,13/41,47 47,90/48,60 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

