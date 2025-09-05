Запланована подія 2

Курс доллара на уровне 46 гривен: к чему готовятся украинские компании в 2026 году

доллар
Бизнес прогнозирует доллар по 46 гривен

Украинский бизнес готовится к ослаблению гривны. Компании закладывают в свои бюджеты на 2026 средний курс доллара на уровне 46 грн. Для сравнения, в 2025 году бизнесы закладывали 44 грн/$, а в 2024 году – 41 грн/$.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Исследование демонстрирует преимущественно позитивную динамику развития бизнеса в 2026 году – на это указывают   55%   опрошенных компаний.

В прошлом году положительную динамику ожидали 53% руководителей. Около трети, а именно   30%   бизнес-лидеров не ожидают перемен, а   15%   прогнозируют отрицательную динамику

Прогнозы финансовых показателей

Несколько улучшились прогнозы финансовых показателей: с 72% до   77%   возросла доля руководителей, ожидающих роста доходов в гривне, и с 15% до   12%   уменьшилось количество прогнозирующих падение.   

Рост до 10% в гривне прогнозируют   30%   директоров, рост на 11-20% -   33%, и рост на 21% и больше ожидают   14%. Еще   11%   рассчитывают удержать финансовые показатели на уровне предыдущего года.  

В то же время на рост доходов в натуральном выражении рассчитывают   60% , а в долларах –   55%   (в 2025 году прогнозы составляли 46% и 43% соответственно). Падение доходов в натуральном выражении и валюте прогнозируют   15% предпринимателей.  

29%   опрошенных компаний строят свои бизнес-планы с ожиданием того, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, тогда как   19%   не рассчитывают на завершение войны в следующем году. В то же время   52% не делают тех или иных прогнозов.

Инвестиции

Несмотря на неопределенность, украинский бизнес готов инвестировать. До   20%   увеличилось количество компаний, планирующих крупные инвестиционные проекты в 2026 году. К тому же, возросла средняя стоимость запланированных проектов – до   14 млн долларов. Напомним, на 2025 год 16% компаний-членов Ассоциации планировали крупные инвестпроекты со средним размером инвестиций в 9 млн долларов.  

В то же время, уже несколько лет подряд уменьшается количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы. В 2026 году такие планы имеют   55%   компаний, а средний объем инвестиций составит   3% от доходов   компании. В 2025 году социальные инициативы финансировали 59%, а в 2024 – 65%. В обоих предыдущих годах компании направляли в среднем 6% доходов, отмечают в ЕБА.

Искусственный интеллект

74% компаний планируют применять ИИ-инструменты для оптимизации или повышения эффективности работы в своей компании в 2026 году.

В большинстве своем компании будут применять ШИ-инструменты для обучения, повышения эффективности аналитической работы, облегчения рутинных задач, планирования закупок и продаж, а также в маркетинге, учете, коммуникации с клиентами и т.д.  

Напомним, украинский бизнес в августе продемонстрировал заметное улучшение оценок своей экономической деятельности, несмотря на многочисленные препятствия. Смягчение оценок продемонстрировали предприятия всех участвующих в опросах секторов.

Автор:
Татьяна Бессараб