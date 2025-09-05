Курс доллара на уровне 46 гривен: к чему готовятся украинские компании в 2026 году

Украинский бизнес готовится к ослаблению гривны. Компании закладывают в свои бюджеты на 2026 средний курс доллара на уровне 46 грн. Для сравнения, в 2025 году бизнесы закладывали 44 грн/$, а в 2024 году – 41 грн/$.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Исследование демонстрирует преимущественно позитивную динамику развития бизнеса в 2026 году – на это указывают 55% опрошенных компаний.

В прошлом году положительную динамику ожидали 53% руководителей. Около трети, а именно 30% бизнес-лидеров не ожидают перемен, а 15% прогнозируют отрицательную динамику

Прогнозы финансовых показателей

Несколько улучшились прогнозы финансовых показателей: с 72% до 77% возросла доля руководителей, ожидающих роста доходов в гривне, и с 15% до 12% уменьшилось количество прогнозирующих падение.

Рост до 10% в гривне прогнозируют 30% директоров, рост на 11-20% - 33%, и рост на 21% и больше ожидают 14%. Еще 11% рассчитывают удержать финансовые показатели на уровне предыдущего года.

В то же время на рост доходов в натуральном выражении рассчитывают 60% , а в долларах – 55% (в 2025 году прогнозы составляли 46% и 43% соответственно). Падение доходов в натуральном выражении и валюте прогнозируют 15% предпринимателей.

29% опрошенных компаний строят свои бизнес-планы с ожиданием того, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, тогда как 19% не рассчитывают на завершение войны в следующем году. В то же время 52% не делают тех или иных прогнозов.

Инвестиции

Несмотря на неопределенность, украинский бизнес готов инвестировать. До 20% увеличилось количество компаний, планирующих крупные инвестиционные проекты в 2026 году. К тому же, возросла средняя стоимость запланированных проектов – до 14 млн долларов. Напомним, на 2025 год 16% компаний-членов Ассоциации планировали крупные инвестпроекты со средним размером инвестиций в 9 млн долларов.

В то же время, уже несколько лет подряд уменьшается количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы. В 2026 году такие планы имеют 55% компаний, а средний объем инвестиций составит 3% от доходов компании. В 2025 году социальные инициативы финансировали 59%, а в 2024 – 65%. В обоих предыдущих годах компании направляли в среднем 6% доходов, отмечают в ЕБА.

Искусственный интеллект

74% компаний планируют применять ИИ-инструменты для оптимизации или повышения эффективности работы в своей компании в 2026 году.

В большинстве своем компании будут применять ШИ-инструменты для обучения, повышения эффективности аналитической работы, облегчения рутинных задач, планирования закупок и продаж, а также в маркетинге, учете, коммуникации с клиентами и т.д.

Напомним, украинский бизнес в августе продемонстрировал заметное улучшение оценок своей экономической деятельности, несмотря на многочисленные препятствия. Смягчение оценок продемонстрировали предприятия всех участвующих в опросах секторов.