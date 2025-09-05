- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс долара на рівні 46 гривень: до чого готуються українські компанії у 2026 році
Український бізнес готується до ослаблення гривні. Компанії закладають у свої бюджети на 2026 рік середній курс долара на рівні 46 грн. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/$, а у 2024 році – 41 грн/$.
Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).
Дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році – на це вказують 55% опитаних компаній.
Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників. Близько третини, а саме 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.
Прогнози фінансових показників
Дещо покращились прогнози фінансових показників: з 72% до 77% зросла частка керівників, що очікують зростання доходів у гривні, і з 15% до 12% зменшилась кількість тих, хто прогнозує падіння.
Зростання до 10% у гривні прогнозують 30% директорів, зростання на 11-20% – 33%, і зростання на 21% та більше очікують 14%. Ще 11% розраховують втримати фінансові показники на рівні попереднього року.
Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 60%, а в доларах – 55% (у 2025 році прогнози складали 46% та 43% відповідно). Падіння доходів у натуральному виразі та у валюті прогнозують 15% підприємців.
29% опитаних компаній будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року. Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.
Інвестиції
Попри невизначеність, український бізнес готовий інвестувати. До 20% збільшилась кількість компаній, що планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році. До того ж, зросла середня вартість запланованих проєктів – до 14 млн доларів. Нагадаємо, на 2025 рік 16% компаній-членів Асоціації планували великі інвестпроєкти з середнім розміром інвестицій 9 млн доларів.
Водночас вже кілька років поспіль зменшується кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи. У 2026 році такі плани мають 55% компаній, а середній обсяг інвестицій складе 3% від доходів компанії. У 2025 році соціальні ініціативи фінансували 59%, а у 2024 – 65%. В обох попередніх роках компанії спрямовували в середньому 6% від доходів, зазначають в ЄБА.
Штучний інтелект
74% компаній планують застосовувати ШІ-інструменти для оптимізації або підвищення ефективності роботи у своїй компанії у 2026 році.
Здебільшого компанії застосовуватимуть ШІ-інструменти для навчання, підвищення ефективності аналітичної роботи, полегшення рутинних завдань, планування закупівель та продажів, а також в маркетингу, обліку, комунікації з клієнтами тощо.
Нагадаємо, український бізнес у серпні продемонстрував помітне поліпшення оцінок своєї економічної діяльності, попри численні перешкоди. Пом’якшення оцінок продемонстрували підприємства усіх секторів, що беруть участь в опитуваннях.