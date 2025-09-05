Курс валют на 6-7 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 вересня.

Курс долара

1 долар США – 41,35 грн.

Курс євро

1 євро – 48,13 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,32 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,25/41,30 Євро 48,20/48,39 Злотий 11,22/11,32

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,85/41,45 47,50/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,15/41,60 47,85/48,60 10,95/11,50 ПУМБ 4110/41,70 48,00/48,70 11,10/11,40 Укргазбанк 41,15/41,60 47,85/48,60 10,95/11,50 Райффайзен 41,06/41,80 47,80/48,60 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.