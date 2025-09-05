- Категорія
Курс валют на 6-7 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,13 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,32 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,25/41,30
|Євро
|48,20/48,39
|Злотий
|11,22/11,32
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,85/41,45
|47,50/48,50
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,15/41,60
|47,85/48,60
|10,95/11,50
|ПУМБ
|4110/41,70
|48,00/48,70
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,15/41,60
|47,85/48,60
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,06/41,80
|47,80/48,60
|10,80/11,60
