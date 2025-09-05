Курс валют на 6-7 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6-7 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 5 сентября

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 грн.

Курс евро

1 евро – 48,13 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,25/41,30 Евро 48,20/48,39 Злотый 11,22/11,32

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,85/41,45 47,50/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,15/41,60 47,85/48,60 10,95/11,50 ПУМБ 4110/41,70 48,00/48,70 11,10/11,40 Укргазбанк 41,15/41,60 47,85/48,60 10,95/11,50 Райффайзен 41,06/41,80 47,80/48,60 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.