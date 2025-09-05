- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 6-7 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6-7 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 5 сентября
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,13 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,32 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,25/41,30
|Евро
|48,20/48,39
|Злотый
|11,22/11,32
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,85/41,45
|47,50/48,50
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,15/41,60
|47,85/48,60
|10,95/11,50
|ПУМБ
|4110/41,70
|48,00/48,70
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,15/41,60
|47,85/48,60
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,06/41,80
|47,80/48,60
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.