- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 7 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні суттєво зміцнився, а євро подешевшало на одинадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.10.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 грн (+11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,27 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,35 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,20/41,29
|Євро
|48,50/48,70
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,90/41,50
|47,90/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,15/41,60
|48,15/48,80
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,30/49,00
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,15/41,60
|48,15/48,80
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,13/41,47
|47,90/48,60
|11,00/11,30
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.