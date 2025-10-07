Курс валют на 7 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні суттєво зміцнився, а євро подешевшало на одинадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.10.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,34 грн (+11 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,27 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,35 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,20/41,29 Євро 48,50/48,70 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,90/41,50 47,90/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,15/41,60 48,15/48,80 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,15/41,60 48,15/48,80 11,10/11,30 Райффайзен 41,13/41,47 47,90/48,60 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.