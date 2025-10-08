В Україні створять "банк банків" для відбудови: Верховна Рада підтримала законопроєкт

8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, документ підтримали 280 депутатів.

В Україні створять "банк банків"

Гетманцев зауважив, що Національна установа розвитку (НУР) — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Законопроєкт спрямований на:

вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Гетманцев наголосив, що окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також документ містить положення, що запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах, про що давно просить бізнес і прості громадяни.

Законопроєкт передбачає розширення повноважень Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Йому планують надати право страхувати та перестраховувати інвестиційні кредити від воєнних та політичних ризиків.

Це нововведення спрямоване на стимулювання інвестицій у створення інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту українських товарів.

Раніше Гетманцев повідомляв, що НУР створять за прикладом такої установи із загальновизнаною історією успіху як KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.

В Україні може з'явитися аналог німецького банку KfW

Міністерство розвитку Німеччини працює з українським урядом над створенням інституту розвитку для економічного відновлення України на зразок німецького KfW.

"У Німеччині ми мали дуже гарний досвід роботи з Kreditanstalt für Wiederaufbau, піонером економічного дива в 1950-х і 1960-х роках. І досі він надає компаніям та громадянам недорогі кредити для інвестицій. Ми також можемо використати цей досвід при відновленні України. Ми вже ведемо переговори з українським урядом щодо створення такого інституту фінансування", - заявила міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Наразі в Україні існує Український фонд розвитку підприємництва (BDF), який було засновано у 1999 році спільно з німецьким KfW і який зараз перетворився на центральний державний інструмент сприяння малому та середньому підприємництву в Україні.

З початку 2022 року близько 40 000 мікро-, малих та середніх підприємств змогли вижити на ринку, забезпечити робочі місця та адаптуватися до нових умов війни. BDF може отримати подальший розвиток до Національної установи розвитку для відновлення економіки України, аналогічного німецькому KfW.