Правительство определило, кто будет управлять Национальным учреждением развития

Корпоративные права Национального учреждения развития, которое должно управлять программами кредитования прифронтовых регионов и проектами с повышенным уровнем риска для восстановления и развития экономики Украины, будет управлять Министерством финансов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства от 21 января.

Этим документом Кабинет Министров уполномочил Министерство финансов осуществлять управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале Национального учреждения развития.

НУР создана на базе Фонда развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие изменения закреплены Законом Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX от 8 октября 2025 года.

Закон также открывает путь к прямому сотрудничеству НУР с Евросоюзом, что позволит привлекать финансирование из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.

Как это будет работать

Национальное учреждение развития (НУР) будет работать как неприбыльный финансовый институт "второго уровня", обеспечивая доступность финансирования приоритетных отраслей экономики через банки Украины.

Ключевая миссия НУР – обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. У учреждения есть автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса.

Законом определен широкий спектр полномочий учреждения, в частности:

предоставление кредитов, гарантий, грантов,

кредитов, гарантий, грантов, компенсаций процентов и страховых премий,

сопровождение государственных и международных программ,

анализ эффективности проектов,

инвестиционная деятельность,

поддержка просветительских мероприятий.

НУР должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, объединяя государственную экономическую политику, международное партнерство и реальные финансовые возможности для украинского бизнеса, обеспечивая системную поддержку МСП.

Напомним, 8 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11238 о Национальное учреждение развития — специализированный государственный банк, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что НУР создадут по примеру такого учреждения с общепризнанной историей успеха как KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.