Саркофаг на Чорнобильський АЕС після удару російського дрона відновлюватимуть французькі компанії

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" разом із Європейським банком реконструкції і розвитку та французькими компаніями Bouygues і Vinci працюють над підготовкою рішень для повного відновлення функціональності нового безпечного конфайнмента над четвертим енергоблоком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДП "Чорнобильська АЕС".

Йдеться про подальшу співпрацю з компаніями Bouygues та Vinci, які входили до консорціуму Novarka і були безпосередньо залучені до проєктування та будівництва конфайнмента.

Наразі фахівці працюють над підготовкою пропозицій щодо відновлення споруди, зокрема оцінюють можливі терміни робіт, їхню вартість та дозові навантаження радіації на персонал.

Ці питання директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов обговорив під час робочої наради за участі представників ЧАЕС, ЄБРР та французьких компаній.

Зустріч відбулася напередодні засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, яке заплановане на 31 березня у Лондоні. Там планують представити проміжний звіт щодо можливих варіантів відновлення НБК та результати оцінки пошкодженої ділянки.

За словами Тараканова, у жовтні минулого року працівники станції разом із підрозділами ДСНС виконали невідкладні роботи та закрили отвір у зовнішній обшивці конфайнмента, який був пошкоджений російським дроном. Це дозволило пройти осінньо-зимовий період без значного потрапляння опадів усередину конструкції.

Водночас це рішення було тимчасовим, тому фахівці мають перейти до комплексного ремонту та повного відновлення функціональності нового безпечного конфайнмента.

На ЧАЕС переконані, що найкраще виконати ці роботи зможуть саме компанії, які будували арку – Bouygues і Vinci.

Зауважимо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергетики, яка в кінці листопада відвідала ЧАЕС, засвідчила, що конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС втратив свої проєктні функції після влучання російського дрона.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Кабінет Міністрів України розподілив понад 1,6 млрд грн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС. Кошти спрямують на проведення робіт з убезпечення конфайнменту, підтримку трьох енергоблоків та сховищ радіоактивних відходів.