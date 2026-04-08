ЄБРР оцінює ремонт на Чорнобильській АЕС після удару дрона у 500 млн євро

Ремонт захисної арки над ЧАЕС коштуватиме 500 млн євро / Вікіпедія

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявляє про необхідність масштабного відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після пошкоджень, завданих ударом безпілотника у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

У банку нагадують, що протягом десятиліть ЄБРР разом із міжнародними партнерами забезпечував фінансування заходів із ядерної безпеки на Чорнобильському майданчику після аварії 1986 року. У 2019 році завершене будівництво Нового безпечного конфайнменту — великої арки, яка накриває зруйнований енергоблок і має запобігати поширенню радіоактивних матеріалів.

Однак у лютому 2025 року конструкція зазнала пошкоджень після влучання російського безпілотника. За даними ЄБРР, було пробито приблизно 15 квадратних метрів обшивки та пошкоджено близько 200 квадратних метрів сталевих панелей. Удар також порушив герметичність укриття та вивів з ладу низку критичних систем, зокрема вентиляцію, клімат-контроль і частину кранового обладнання, необхідного для демонтажних робіт.

Окремо зазначається, що пожежа після удару тривала 17 днів, а для її ліквідації пожежники просвердлили понад 300 отворів у конструкції, що додатково ускладнило стан укриття.

У ЄБРР попереджають, що без повного відновлення систем укриття ризик незворотної корозії сталевої арки може виникнути до 2030 року, що поставить під загрозу розрахунковий 100-річний термін експлуатації споруди.

Попередня оцінка свідчить, що для ремонту необхідно щонайменше 500 млн євро. Кошти потрібні для відновлення структурної цілісності арки, систем вентиляції та контролю тиску, а також безпечних умов для продовження робіт із демонтажу нестабільного саркофага 1986 року.

У банку наголошують, що Чорнобильський майданчик містить близько 190 тонн уламків ядерного палива та значні обсяги радіоактивного пилу, що потребує довгострокової ізоляції.

ЄБРР разом із Україною та країнами G7 закликає міжнародних донорів активізувати фінансування через Міжнародний рахунок співробітництва з питань Чорнобиля, ресурси якого наразі перевищують 70 млн євро, однак залишаються недостатніми для повного відновлення об’єкта.

У банку підкреслюють, що відновлення ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС є критично важливим завданням міжнародної співпраці.

Раніше повідомлялося, що саркофаг на Чорнобильський АЕС після удару російського дрона відновлюватимуть французькі компанії

Тетяна Гойденко