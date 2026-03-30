Рынки в стрессе: как война в Иране повлияла на облигации, золото и ставки

Война в Иране повлекла за собой серьезные потрясения на глобальных финансовых рынках, резко снизив ликвидность и повысив стоимость торговли. Инвесторы массово сокращают риски и обналичиваются, тогда как маркет-мейкеры ограничивают активность из-за опасений убытков. Волатильность уже достигла уровней предыдущих кризисов.

Глобальные рынки под давлением

Ни один из ключевых финансовых рынков - от государственных облигаций США до золота и валют - не ушел от влияния войны. По словам участников рынка, торговля стала медленнее и дороже, а получение котировок – сложнее.

Маркет-мейкеры все чаще избегают крупных сделок из-за риска быстрого ущерба. В результате инвесторы вынуждены делить сделки на меньшие части и сокращать объемы своих позиций.

В то же время, резко возросли показатели волатильности на рынках акций, облигаций, нефти и золота - до уровней, характерных для периодов кризисов.

Напряжение охватило даже рынок государственных облигаций – одна из самых ликвидных в мире. Из-за инфляционных рисков инвесторы стали более осторожными, что ударило по глубине рынка.

В частности, спрэд между ценами купли и продажи двухлетних казначейских облигаций США в марте вырос примерно на 27%. Это означает, что сделки стали более дорогими, а дилеры требуют высшую премию за риск.

Резкое падение ликвидности в Европе

Особенно сложная ситуация сложилась в Европе, в частности, на рынке фьючерсов на краткосрочные процентные ставки. Там трейдеры начали активно закладывать цены повышения ставок центральными банками.

В определенные моменты ликвидность падала до 10% обычного уровня, что участники рынка сравнивают с периодом пандемии COVID-19.

Регуляторы предупреждают, что геополитическая напряженность может привести к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и замедлению экономики.

Массовое сокращение рисков

Инвесторы активно обналичиваются, что приводит к дефициту покупателей на рынке. Из-за значительных потерь как среди продавцов, так и покупателей ликвидность продолжает ухудшаться.

Хотя объемы торговли остаются высокими, значительная часть сделок вынужденная — это закрытие позиций или принудительные продажи.

Существенное влияние на ситуацию в Европе оказали хедж-фонды, ныне формирующие более половины объемов торгов на рынках государственных облигаций.

Многие делали похожие ставки — в частности, на снижение ставок или стабильность спредов между облигациями разных стран. Когда эти прогнозы не оправдались, фонды одновременно начали исходить из позиций, что лишь усилило волатильность.

Золото уже не "тихая гавань"

Даже золото, традиционно считающееся защитным активом, продемонстрировало нестабильность. После стремительного роста в 2025 году его цена резко упала.

В некоторые дни маркет-мейкеры вообще воздерживались от торговли, что свидетельствует о нежелании принимать на себя риски даже на этом рынке.

Риск дальнейшего обострения

Эксперты отмечают, что нынешняя турбулентность не уникальна, однако она возникла после периода активного роста рынков. Это повышает риск более глубокой коррекции, если война затянется, а ликвидность и дальше будет сокращаться.

Несмотря на то, что торговля пока остается упорядоченной, ситуация быстро меняется – и рынки могут столкнуться с новыми потрясениями в ближайшее время.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.