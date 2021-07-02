Во время Atlas Weekend на ВДНХ все желающие смогут вакцинироваться против COVID‑19

Всю следующую неделю — с 5 по 11 июля — в дни проведения фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ (Киев, просп. Глушкова Академика, 1) будет работать Центр вакцинации против COVID-19. Прививки будут делать в павильоне № 9 с 10:00 до 16:00. Билет на Atlas Weekend для вакцинации не является обязательным.

Вакцинировать будут CoronaVac производства Sinovac Biotech, сообщается на сайте МОЗ.

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Вакцинироваться смогут все желающие, предварительно записавшись на сайте Helsi.me.

Записавшемуся придет смс, которую нужно будет показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом. А также необходимо иметь декларацию с семейным врачом, записаться в список на вакцинацию через приложение "Дія" или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 20 19.

В центре будут работать восемь мобильных бригад по иммунизации. И, как обещает МОЗ, на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

Специалисты ВОЗ рекомендуют не употреблять алкоголь 3 дня до и 3 дня после прививки. Также, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит подвергать организм разного рода стрессам, принимать некоторые лекарства, посещать баню или сауну.

Центр массовой вакцинации на ВДНХ создан при поддержке Министерства здравоохранения Украины, UNICEF, клиники "Добробут" и мобильного оператора "Киевстар".

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В Киеве всю эту неделю можно вакцинироваться против ковид (вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech) в Международном выставочном центре.

На сегодня в Украине работают более 140 центров массовой вакцинации во всех регионах страны. Привито 2 млн 767 тыс. 848 человек, из них получили 2 дозы — 766 тыс. 483 человека.

Детальнее о вакцинации против COVID-19 — по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.