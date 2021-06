Фестивальное лето — 2021: топ-10 фестивалей в Украине после ковидного простоя

Leopolis Jazz Fest

Львов

Когда: 23-27 июня

Где: Львов, парк им. Б. Хмельницкого (главная сцена и пикниковые зоны), сцены на на площади Рынок и во дворике Дворца Потоцких.

Line-up: Seal (вокал, Великобритания),Авишай Коэн контрабас, Израиль), Уинтон Марсалис (труба, США) и Jazz at Lincoln Center Orchestra, Камаси Вашингтон (саксафон, США), Крис Ботти ( труба, США), Катрин Виндфельд (Дания)

Билеты: билеты на концерты на сцене им. Эдди Рознера проданы, пикниковые зоны - 25-50 грн.

10-й Leopolis Jazz Fest будет первым большим международным фестивалем, который пройдет вживую с начала пандемии. Музыканты с мировыми именами традиционно выступят на главной сцена им. Эдди Рознера в парке им. Б. Хмельницкого, и билетов туда уже не купить. Но в парке будут открыты три пикниковые зоны "Стадион", "Киевстар", "Старопрамен". Там будут установлены огромные экраны для трансляции выступлений музыкантов.

В отличии от прошлого года вход на пикниковые зоны будет платный - как поясняют организаторы, это сделано, чтобы контролировать количество посетителей в этих зонах. Билеты в пикниковую зону за символическую цену 25-50 гривен можно купить на сайте фестиваля. Перед тем, как зайти на пикниковую зону, кроме измерения температуры, наличия масок, необходимо будет сдать экспресс-тест на антиген. Это можно будет сделать бесплатно на территории парка. Такую практику массового тестирования на ковид организаторы фестиваля переняли у прошедших весной экспериментальных концертов в Европе.

Тем, у кого билеты на главную сцену, необходимо будет сдать ПЦР-тест (за свои деньги). Организаторы обещают, что в случае, если тест будет положительным или у человека будет высокая температура, деньги за билеты вернут.

Также выступления джазовых музыкантов пройдут на открытых сценах на площади Рынок и во дворике возле Дворца Потоцких.

Онлайн-трансляция: Любители джаза, не сумевшие попасть на фестивальные локации из-за того, что количество билетов было ограничено, смогут смотреть выступления музыкатнов онлайн на ютуб-канале Leopolis Jazz Fest.

Последний день фестиваля традиционно проходит как "День вышиванки" и на главной сцене выступают украинские музыканты. В этом году специальную программу для фестиваля подготовил Pianoбой (Дмитрий Шуров).

Белые ночи

Киев

Когда: 18.06-19.06

Где: Арт-завод "Платформа"

Line-up: SHUMA, Kerala Dust, dOP та WHOMADEWHO

Билеты: 899 грн — один день, 1400 грн — два дня

Фестиваль электронной музыки WHITE NIGHTS после перерыва в карантинном 2020 году объявил о своем возвращении объявил о своем возвращении.

В этои году фестиваль пройдет под слоганом "Богемное таинство майя". История и культура племени древних майя будет воплощена в декорациях и инсталляциях, а также в дресс-коде. Ожидается выступление боле 100 артистов на пяти сценах.

Художники Серж Пайе, Hanna Oborska, Леся Ригорчук и Ксения Гнилицкая покажут свои картины. А скульпторы ANI Svami и Мария Куликовская продемонстрируют инсталляции. А также гостей фестиваля WHITE NIGHTS 2021. TULUM ожидают 3D-mapping, лазерное шоу, стрит-фуд от резидентов ULICHNAYA EDA, бары, 20+ insta-place, chill-out зоны и многое другое.

Atlas Weekend

Киев

Когда: 5 — 11 июля

Где: ВДНГ (пр-т Академика Глушкова, 1)

Line-up: Fatboy Slim (Великобритания), Tommy Cash (Эстония) и Brainstorm (Латвия), украинские артисты: "Океан Ельзи", Тина Кароль, Верка Сердючка, , Monolink, Onuka, Alyona Alyona ДахаБраха, DakhDaughters, Hardkiss, "Бумбокс", "Ляпис 98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", "Скрябін", Kozak System, Курган & Agregat, Sasha Boole, Сергей Бабкин, Onuka, Alyona Alyona, "Один в Каное", "Антитіла" Go-a, Motanka и другие.

Билеты: от 2000 грн на все дни, 1600 - на 3 дня, 800 грн, 1200 грн, 2200 грн — на один день

В этом году организаторы Atlas Weekend — крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Европы, решили не отменять событие полностью. Atlas Weekend с западным лайнапом перенесли на 2022, а в 2021 году пригласили выступать украинских музыкантов и артистов из ближнего зарубежья.

Все приобретенные ранее билеты будут действительны на фестиваль в 2022 году.

Файне Місто

Тернополь

Когда: 28 июля — 1 августа

Где: Тернопольская область, территория тернопольского ипподрома

Line-up: Lord Of The Lost, Drag Me Out, Omana, Sick Solution, Vivienne Mort, FEVER 333, ALESTORM, THE HARDKISS, 5'NIZZA, Go-A Band, I Hate Myself Because, "Соседи Стерпят", Kurwa Matj, HATEOFFICIAL и другие.

Билеты: 1400 грн на все дни, 1 850 грн на все дни+кемпинг.

Фестиваль традиционно проведут на тернопольском ипподроме. Там разместят палаточный город, а также будет курсировать фестивальный автобус от железнодорожного вокзала до ипподрома.

Бандерштат

с. Рованцы (возле Луцка)

Когда: 6-8 августа

Где: с. Рованцы (Волынская область, возле Луцка)

Билеты: 1000 грн на 3 дня, 300-550 грн — на один день.

Фестиваль пройдет в 15-й раз. Публику ждет выступление украинских музыкантов, литературная сцена, ярмарка украинских ремесел. Будет организован палаточный городок. Фестиваль продолжает безалкогольный формат.

Черноморские игры

Cкадовск

20-22 августа

На Черноморских играх — детском музыкальном фестивале выступят украинские артисты Александр Пономарев, Ольга Цибульская, Злата Огневич, Анна Тринчер, Тина Кароль, "Без обмежен"ь, Мята, Виталий Козловский, Таяна, "Антитела", Монатик, NK, Дантес, Светлана Тарабарова, Никита Ломакин, Макс Барских, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и Верка Седючка.

Brave! Factory Festival

Киев

Когда: 21 августа

Где: будет анонсировано позже

Line-up: Acid Arab — live, dBridge presents Black Electric — live, Dj Python, Dj Rush, DMX Krew — live, Jonny Rock, Karenn — live, Kode9, Le1f — live, Leafar Legov — live, Maayan Nidam, Modeselektor — live, MoMA Ready, SHXCXCHCXSH — live, The Advent — live, Za! — live, More TBA.

Билеты: Первые 1000 билетов по 1600 грн

Самый большой фестиваль электронной музыки в Украине, организаторами которого является клуба Closer Первое мероприятие состоялось в августе 2017 года. В прошлом году его отменили, но в этом году мероприятие обещают провести с лайнапом, который анонсировали в 2020 с некоторыми актуальными дополнениями. Билеты, купленные в прошлом году, будут действительны в этом.

BeZVIZ

Днепр

Когда: 13-15 августа

Где: Днепр, Монастырский остров

Line-up: артисты из Эстонии, Чехии, Украины: TOMM ¥ € A $ H, Павел Зибров, Иван Дорн, Жадан I СОБАКИ, Хамерман Уничтожает Вирусы, MOTANKA.

Билеты: 600 грн — фан-зона, 400 грн — кемпинг

Zaxidfest

с. Родатичи (Львовская область)

Когда: 26-28 августа

Где: во Львовской области, село Родатычи, комплекс "Волшебная долина".

Line-up: имена участников организаторы объявят до 15 июня.

Билеты: 1200 грн на 3 дня. Абонемент в палаточный городок - 300-550 грн.

Крупнейший в Украине open-air, куда приезжают ради атмосферы и особого музыкального духа. Но из-за карантина зарубежные исполнители не примут участие в фестивале.

Прошлогодние билеты будут актуальны в этом году. Для удобства будут разбиты палаточные городки и запущены автобусы.

Respublica FEST

Каменец-Подольский

Когда: 27-29 августа

Где: Каменец-Подольский, Стара фортеця

Line-up: учасников объявят позже

Билеты: 600 грн на один день

В этом году фестиваль музики та стрит-арта Respublica FEST пройдет в стенах Старой крепости Каменец-Подольского в 11-й раз.

В прошлом году, по словам диретора Respublica FEST Андрея Зоина, благодаря тому, что у фестиваля были партнеры — Украинскиий культурный фонд и USAD, организаторы смогли исследовать, как с помощью цифровых технологий не потерять аудиторию. Они сделали гибридный вариант: был небольшой офлайн, а 90% — онлайн. Чтобы не утратить целевую аудиторию добавили геймефикацию: построили в Minecraft старую крепость со всеми сценами и палаточным городком. Туда могли заходить люди из любой страны, ходить там, выбирать себе персонажей, слушать музыку, общаться.