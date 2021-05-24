"Белые ночи" в Киеве возвращаются: объявлена дата фестиваля и хедлайнеры

Фестиваль электронной музыки WHITE NIGHTS 2021 под слогам "Богемное таинство майя" пройдет в Киеве на арт-заводе "Платформа" 18 и 19 июня. Об этом Delo.ua сообщили организаторы фестиваля.

"В этом году фестиваль становится еще более артовым и фантазийным. 18-19 июня он проведет на высшую ступень общества музыки. И это не просто крутая двухсуточная вечеринка с мировыми хедлайнерами, это перемещение в мир оригинальных образов, квинтэссенции мистики и оазиса музыки! Таинство WHITE NIGHTS 2021 — культовый TULUM. Этот город рассвета, руин древних майя и самых мистических вечеринок в мире. Более чем тысячелетнюю культуру майя воссоздадут в каждой детали антуража фестиваля в 3600 м2", — анонсируют организаторы.

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На каждой сцене, а их будет сразу пять, обещают неистовый тематический декор от художников, которые оформляли лучшие мировые фестивали, а также симбиоз битов и мифов, уникальные образы и арт-инсталляции. А повсюду — особые и грандиозные свет и звук "Белых ночей", которые радикально изменят время и пространство, говорится в анонсе.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 — арт-деятели. Одни из самых крутых украинских художников Серж Пайе, Hanna Oborska, Леся Ригорчук и Ксения Гнилицкая покажут на ивенте свои картины. А известные талантливые скульпторы ANI Svami и Мария Куликовская продемонстрируют собственные артовые инсталляции и объекты. Покажет новые эксклюзивные творения и Elina Mansurova. Это знаменитая украинская декораторка, которая в этом году представит свои дизайны в самом Тулуме. Все ее работы связаны одной темой — шаманизм.

Что касается музыкальной составляющей, то на 5 сценах за 2 дня сыграют 100 локальных диджеев и крутые showcase от APLAY, БАЛКОНЛЮБВИ, Eleatics Records, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar и резидентов Alchemist Bar, а также мировые звезды в роли хедлайнеров — это dOP, Kerala Dust и WHOMADEWHO и SPECIAL GUESTS, среди которых уже объявлены белорусы SHUMA.

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Kerala Dust называют душой своей музыки блюз, импровизируют так искусно, как врожденные джазмены, и вдохновляются Томом Уэйтсом и Talking Heads. Каждый трек лондонской троицы — это экзотическое путешествие с гипнотическими гитарными партиями и томными ритмами, под которые мгновенно забываешь о времени.

dOP — легендарное французское трио из закадычных друзей, которые вместе создают музыку и хулиганят уже много лет. Их лайвы сравнивают с нескончаемыми феерическими представлениями, где вы вряд ли угадаете, что будет происходить в следующем действии. Но одно можно знать наверняка — эти харизматы увлекут вас с первого мгновения своим беспроигрышным миксом техно, хауса и экспрессивного вокала.

Завсегдатаи европейских фестивалей и вечеринок WHOMADEWHO — намного больше, чем крутая танцевальная рок-группа. Они — искра фейерверка идей, непредсказуемые, темпераментные и парадоксальные. Копенгагенцы держат баланс между клубной и инди-сценой и придумали собственный стиль "новое специальное диско", где скрестили фанк, электроклэш, хаус, техно, краут-рок и еще не один музыкальный жанр. Услышать его вживую в комплекте с диким умопомрачительным шоу — задача № 1 на WHITE NIGHTS 2021.

Они деликатно смешивают в один коктейль старинные языческие песни родной страны с актуальной электроникой. Модные звуковые целители SHUMA наделали шума с композицией "Хмаркі" во время белорусского национального отбора к международному конкурсу "Евровидение-2018" и планируют пленить музыкой гостей WHITE NIGHTS 2021.

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Гостям фестиваля, которые приготовят себе наряд в стиле бохо, организаторы обещают пропуск в VIP-класс с особыми привилегиями. "Если же самостоятельно look собрать не сможешь — художники прямо на фесте помогут купить шаманское одеяние и создать фантазийный макияж", — говорится в анонсе.

Кроме того, гостей фестиваля WHITE NIGHTS 2021. TULUM ожидают 3D-mapping, лазерное шоу, стрит-фуд со всего мира от новых резидентов ULICHNAYA EDA, новые изысканные бары, 20+ insta-place, chill-out зоны и многое другое.

Приобрести билеты можно на kontramarka.ua. Подробности в WHITE NIGHTS 2021. TULUM.

Напомним, как ранее сообщалось, пока крупнейшие мировые фестивали продолжают переносить выступления на 2022 год, украинские организаторы концертов и фестивалей не собираются их отменять в 2021 году. Какие фестивали в Украине еще пройдут в этом году — читайте в материале.