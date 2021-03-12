"Даже сейчас есть солд-ауты": украинские фестивали не хотят отменять концерты в этом году

Пока крупнейшие мировые фестивали продолжают переносить выступления на 2022 год, украинские организаторы концертов собираются проводить свои мероприятия. Даже при нынешних ограничениях культурные мероприятия собирают солд-ауты и приходится проводить их по нескольку раз в день. А еще — надеются на вакцинацию, которая успешно проходит в западных странах и началась в Украине, и спад количества заражений ковидом. Говорят, что только новый локдаун заставит их отказаться от своих планов. Однако изменения все же будут.

Delo.ua поговорило с крупнейшими билетными операторами и организаторами концертов, и рассказывает, какие риски они считают самыми серьезными и в каком формате будут проходить фестивали

Скорее "да", чем "нет"

На вопрос, что будет с фестивалями и концертами зарубежных артистов, билетные операторы и организаторы мероприятий отвечают осторожно. К позитивному моменту относят начало вакцинации в Америке и Европе, но в то же время отмечают множество рисков, среди которых как уже знакомые — например, ковидные волны, что ломали оптимистичные сценарии, так и новые.

Дмитрий Феликсов, соучредитель и генеральный директор Concert.ua и VIRUS Music заметил, что статус фестивалей на лето пока до конца не определен. "Сейчас во многих странах идет полным ходом вакцинация, и некоторые из европейских стран говорят о том, что отдельные фестивали могут пройти.

Как обстоят дела у нас? По крайней мере организаторы двух крупных фестивалей Atlas Weekend и UPark пока не заявляют о переносах", — говорит Феликсов. — Более того, они выражают сдержанную уверенность в том, что фестивали будут. Я думаю, фестивали пройдут. Будут не такими яркими, как в 2019-ом, но лучше, чем в 2020-ом".

Принятая недавно норма для открытых площадок — один человек на четыре квадратных метра площади — это вполне приемлемо для фестиваля, считает Дмитрий Феликсов.

И даже если кто-то из артистов и не доедет, это вряд ли снизит градус интереса, так как фестиваль — это больше про атмосферу и большое количество музыки

По мнению президента ВАМП (Всеукраїнська асоціація музичних подій) Александра Санченко, крупные фестивали и концерты этим летом все же состоятся, и можно ожидать большой интерес аудитории к ним, так как люди соскучились по настоящими эмоциям. "Концерты, которые проходят сейчас в залах с 50%-ой посадкой и соблюдением карантинных норм, собирают солд-ауты", — заметил он и в качестве примера привел группу "Антитела", которая проводит по несколько таких концертов в день в одном городе, чтобы удовлетворить потребности всех желающих попасть на концерт.

"Пока ситуация 50 на 50", — оценивает Максим Плахтий, основатель билетного агентства Karabas.com вероятность проведения крупных фестивалей и концертов зарубежных исполнителей. С одной стороны, фестивали очень сильно заинтересованы, чтобы их провести, говорит он: "Сегодня организаторам гораздо выгоднее, что бы мероприятие состоялось, пусть даже без двух артистов, без трех или десятерых. Но тут очень много зависит от индивидуальных договоренностей: точечно уговаривать артистов. До лета время есть. Главное, чтобы самолеты летали".





Но есть и "обратная сторона медали": западный рынок не привык работать в ручном режиме, отмечает Максим Плахтий: "Там все заранее расписано. У больших артистов весь тур целиком может быть перенесен на 2022 год. Организаторы точно будут стараться договориться, а вот насколько менеджмент артистов будет лоялен пока не понятно, увидим ближе к лету".

К рисковым факторам, по мнению Максима Плахтия, в этом году добавился еще один, связанный с обострением отношений Украины с РФ. "Этот фактор сейчас на радаре", — считает он.

Три фестивальных кита

Организаторы трех самых крупных фестивалей в Украине Atlas Weekend, Upark и Zaxid подтвердили Delo.ua, что фестивали готовят, и помешать их провести могут только такие радикальные меры, как тотоальный запрет массовых мероприятий, закрытие границ и невозможность музыкантов прилететь в страну.

Основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко конкретизирует: "Мы планируем железобетонно проводить фестиваль. Даже в тех карантинных ограничениях, что существуют сейчас. Пытаемся воодушевить посетителей своим оптимизмом, чтобы не волновались, чтобы планировали с 6 по 11 июля отпуска (фестивальной площадкой остается ВДНГ в Киеве)".

Свой оптимизм Дмитрий Сидоренко аргументирует тем, что началось вакцинирование: "Читаем, как в Израиле это влияет — на 90% падает заражение. Смотрим, как работают в Дубае пятисекундные тесты по выявлению коронавируса, благодаря которым можно проводить мероприятия. Учитываем, что у нас внутри страны Кабмин ослабил ограничения (уже — четыре квадратных метра на одного человека). Если не будет хуже, а велика вероятность, что не будет, мы сможем провести фестиваль в более-менее полноценном масштабе".

Организаторы Atlas Weekend готовы к тому, что заявленный лайн-ап может меняться. Мы предполагаем, что могут возникнуть проблемы с некоторыми ранее заявленными артистами, но при этом понимаем, что им есть альтернатива", — говорит Дмитрий Сидоренко. - У многих западных артистов в этом году отменились выступления на других европейских фестивалях и у них освободятся даты, в которые они смогут приехать к нам на фестиваль". По его словам, все артисты готовы общаться о гонорарах, абсолютное большинство пошли на уступки. Чувствуется понимание друг друга, есть поддержка ради того, чтобы запустить рынок снова.

Готовы организаторы Atlas Weekend и к тому, что не смогут принять 160 тысяч человек в один день, как это было в бесплатный день в 2019 году. "Мы должны будем раздробить бесплатный день, когда будет украинская музыка, на несколько дней. Мы не сможем сделать одновременно много концертов на территории 80 гектаров Atlas Weekend. Но в то же время ВДНГ — это огромная локация, что позволяет расширить территорию фестиваля". Расширяться планируют в сторону ТРЦ "Магеллан" — за счет еще одного поля. "Сможем сделать большую буферную зону с предусмотренными ограничениями в очереди по полтора метра и организовать огромную рекреационную зону, построить большее количество отдельных сцен, запараллелить тайминг, чтобы аудитория не находилась одновременно под одной сценой, — рассказал Дмитрий Сидоренко. — То есть у нас есть поле для маневров, как в прямом, так и переносном смысле". Кроме того, он отметил, что появляется "туристическое окно возможностей": "Так как вакцинация в Европе и Америке проходит полным ходом, то их гражданам как раз легко будет к нам летать, а нашим, наоборот, будет тяжело летать к ним".

Николай Исидоров, директор и организатор UPark Festival, подтвердил: "Независимо от ситуации будем в этом году стараться все-таки сделать мероприятие так или иначе (фестиваль запланирован на 9-11, 13,15 и 18 июля в Киеве в Sky Family Park). Если кто-то из артистов не сможет приехать будем реагировать согласно ситуации".

Организатор UPark вспомнил, как переживал отмену событий в 2014 году: "Это было сурово, тяжело эмоционально. Но тогда мы были одни, а сейчас весь мир переживает. В любом случае рано или поздно шоу начнут запускать в полном объеме". Препятствий в карантинных требованиях (4 квадратных метра на человека) он не видит, так как территории фестиваля площадью в 7 га для этого достаточно.

Основатель и организатор Zaxidfest Яков Матвийчук рассматривает два сценария: или фестиваль состоится в ограниченном формате с локальными артистами (запланирован на 26-28 июня в селе Родатичи подо Львовом), или не состоится, так как власть запретит проведение массовых мероприятий (в прошлом году такой запрет ввели за 10 дней до начала фестиваля — Delo.ua).





Одним из главных негативных факторов, влияющим на организацию фестивалей, он называет невозможность длительного планирования: страх аудитории заболеть, а также опасение, что событие не произойдет, приводит к тому, что продажа билетов происходит только перед событием, а крупные фестивали не могут работать без предпродажи.

"Если нам позволят работать, то будем работать с локальными артистами и, возможно, артистами из ближнего зарубежья, если им удастся приехать. Артисты из США почти стопроцентно не будут проводить туры этим летом в Европе", — замечает Яков Матвийчук. В тоже время многие европейские группы готовы рискнуть и приехать. Другое дело — будет ли на это ресурс у локальных промоутеров.

Все будет jazz

Наталья Горбачевская, исполнительный директор Leopolis Jazz Fest подтвердила, что фестиваль на это лето готовят на 24-28 июня, а продажа билетов стартует традиционно 20 апреля. Но по пути замены зарубежных артистов на локальных организаторы идти не намерены.

"Мы категорически не хотим снижать планку и компромиссничать с качеством, потому что это для нас ключевое", — сказала она. По ее словам, на сегодня нет ни одного отказа звездных музыкантов из лайн-апа (10 ключевых хэдлайнеров) из-за непредсказуемости или страха ковида. Есть один музыкант, у которого в это время будет рожать жена, и он сказал, что будет рожать вместе с ней.

"Все музыканты, особенно сейчас, оживленно ведут с нами диалог, все вышли после новогодних праздников и пока все подтверждаются. Но, даже если у нас будут изменения в программе, мы будем не замену искать, а скорее, это будет возможность выступить у других музыкантов, — говорит Наталья. — Прошлый год научил всех нас быть не просто гибкими, а супер-гибкими. Многие европейские и американские музыканты, которые находятся в Европе, уже дали нам знать, что если вдруг кто-то не прилетит из Америки, есть супер-музыканты, к которым раньше, при обычных условиях, мы не могли бы достучаться, которые территориально сейчас в Европе и готовы приехать".

Карантинные ограничения заставили организаторов Leopolis Jazz Fest пересчитать бюджет с учетом того, что попасть в партер, рассчитанный на 3 тысячи мест, сможет меньшее количество людей. Предчувствуя ажиотаж, организаторы намерены сделать дополнительные пикниковые зоны, где им придется контролировать количество посетителей, чем раньше не занимались. Подпитывает оптимизм Натальи Горбачевской тот факт, что все партнеры подтвердили участие. Фестиваль может не случиться только из-за каких-то очень серьезных, радикальных мер, заключила она.

Лилия Млинарич, президент Koktebel Jazz Festival рассказала, уже подтвердила организаторам фестиваля Atlas Weekend традиционный День Koktebel Jazz Festival, отметив, что в проведении Atlas Weekend уверена на 90%. Сам же Koktebel Jazz Festival пройдет в том случае, если его организаторы получат поддержку USAID в Украине по программе развития внутреннего туризма, о чем будет известно в марте. И если решение будет положительным, то фестиваль возвратится на берег моря, правда Азовского. На одну из турбаз на Арбатской стрелке, которая принимает участие в программах развития туризма в Приазовье.

"Для нас важно, что мы вернемся на море и географически в Крым (эта территория всегда к нему относилась)", - отметила Лилия Млинарич. Планируется открыть две сцены — на Оpen stage украинские музыканты представят новые проекты, что появились у них в ковидное время, а наNu Jazz выступят 2-3 хедлайнера, но не с традиционными концертами, а с перформансами и коллаборациями.

Новый формат предполагает, что в этом году фестиваль пройдет как серия арт-резиденций, таких как "Бирючий", "Остров Крым", "Артишок" с презентацией литературного фестиваля "Крымский инжир". Билеты на него в этом году продавать не будут. Иначе не продвинешь новые проекты, считает Лиля Млинарич. "Продаваемо другое — внутренний туристический продукт", — говорит она. Это неделя отдыха у моря на большой турбазе (до 1000 человек), где гостит фестиваль с работающими арт-резиденциями, что дает отдыхающим возможность пообщаться с художниками и музыкантами, поучаствовать в их проектах, а в финале посетить два дня концертов.

На грант Украинского культурного фонда рассчитывает и Николай Баграев, который готовится провести детский фестиваль "Черноморские игры" 20-22 августа в Скадовске (организаторы прошли технический отбор, ждут итогов конкурса), кроме того надеются на финансирование из херсонского областного бюджета, а также у Баграева есть M1 и M2, а значит возможность сделать телеформат для привлечения спонсора.

Аркадий Медведев, соорганизатор Comic Con Ukraine и основатель Lighthouse CA считает, что проведение мероприятий зависит от нескольких факторов: "Во-первых, ограничительные меры. Если разрешат заводить больше людей в залы, то шансы ощутимо вырастут. В противном случае — только открытые площадки. Во-вторых, желание артиста ехать в тур. Есть те, кто делают второй перенос, есть отмены ранее перенесенных событий, но также многие планируют ехать, надеясь на улучшения. По этому, все зависит от пункта три — желание организатора рисковать".

"Некоторые организаторы будут делать ивенты даже с ограничениями, — говорит Аркадий Медведев. На данном этапе мы уже работаем и готовимся к Comic Con Ukraine 2021 (планирую провести 4-5 сентября в Киеве на Арт-заводе "Платформа" — Delo.ua). Наша позиция такая — фестиваль не состоится только в случае запрета на государственном уровне проведения массовых ивентов".

С концертами чуть сложнее, замечает Аркадий Медведев, так как кроме ограничений залов и вопроса перелетов встает вопрос туров в целом. "Если можно провести концерт в Украине, то не факт что в других странах тура есть такая возможность.

Организаторам приходится быть на постоянном контакте не только с артистом, но и с организаторами мероприятий в других странах, чтоб понимать общие тенденции и реальные возможности провести концерт.

По какому сценарию пойдет фестивально-концертное лето-2021 будет понятно ближе к маю. Как заметила Лилия Млинарич, показательным для организаторов фестивалей будет то, как пройдет с учетом ковидных ограничений концерт The HARDKISS, 29 мая заявленный в формате стадиона.

В каком состоянии концертно-гастрольный рынок вошел в 2021 год, помогла ли ему пережить локдаун прошлого года диджитализация и была ли реальной господдержка, читайте здесь.

Елена Гладских, специально для Delo.ua