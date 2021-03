"Откатились на 5 лет назад": как живет концертно-гастрольный рынок спустя год карантина

За год карантина рынок ивентов просел на 80-90% и будет дольше других сфер оправляться после краха. Игроки рынка пытались закрывать убытки из своих денег, пробовать новые форматы и даже диджитализироваться. Однако и после смягчения карантина проводить живые концерты с участием локальных музыкантов оказалось делом не выгодным, тем более с учетом ограничений: 50% посадки в зале и дистанции на открытых площадках. Онлайн также не спас ситуацию.

Delo.ua опросило участников рынка

Назад в прошлое

Подводя итоги 2020 года, игроки рынка отмечают, что в те три года, что предшествовали карантинному 2020-му, наблюдался активный рост привозов концертов. И такая динамика должна была продолжиться, большие артисты пошли бы на стадионы, но теперь индустрия откатилась лет на пять назад.

Большие успешные артисты и организаторы пережили прошлый год за счет собственных сбережений. В поисках альтернативных источников дохода они прибегали к коллаборации с брендами, зарабатывали на рекламе, пытались монетизировать собственный контент в соцсетях, искали новые форматы проведения мероприятий, например вертикальные концерты или авто-концерт, где зрители наблюдали за артистами с балконов своих номеров или автомобилей, отмечает президент ВАМП (Всеукраїнська асоціація музичних подій) Александр Санченко.

"Но наиболее пострадали малоизвестные артисты и музыканты, а также небольшие концертные учреждения и локальные организаторы, поскольку долгий период не могли работать и получать регулярный доход. Многие музыканты за это время нашли варианты заработка, не связанные с музыкой. Многие компании, которые не имели достаточной финансовой подушки, к сожалению, закрылись или находятся в критическом финансовом состоянии. Очевидно, что для полноценного восстановления индустрии понадобится не один год, чтобы покрыть все карантинные минусы и выйти на показатели 2018-2019 годов в заработках", — заключил Александр Санченко.

Рынок просел на 80-90%. Индустрия ивентов пострадала больше всех, поскольку она была под запретом и будет последней, которая избавится от ограничений, считает Яков Матвийчук, основатель и организатор Zaxidfest.

Оценка Аркадия Медведева, соорганизатора Comic Con Ukraine и основателя Lighthouse CA еще более жесткая: "Учитывая, что все закрыто и проводятся единицы мероприятий, то можно смело говорить о 95%-ом падении. Пострадали все без исключения".

Пока не понятно, много ли компаний не смогли пережить ковидный 2020 год. "Кто ушел, увидим, когда индустрия оживет и начнут проводиться концерты, — добавляет Аркадий Медведев. — Сейчас много заявленных событий, но все ли состоятся — вопрос.

Дмитрий Феликсов, соучредитель и генеральный директор Concert.ua и VIRUS Music, оценивая убытки в 2020-ом году, заметил: "Это произошло потому, что мы не могли снизить все свои операционные расходы. Помогло то, что у нас системно построенный бизнес. Выживать было сложно, но за счет ранее полученных доходов мы удержались. Сжигали ранее полученную прибыль. Какие-то организаторы с рынка ушли, и, я надеюсь, не вернутся". Что касается билетных операторов, то большинство из них останутся, считает он.

По словам Максима Плахтия, основателя билетного агентства Karabas.com, компания выжила за счет дотаций: "И все-таки какие-то мероприятия происходили. А те убытки, которые мы понесли в эти месяцы, просто закрывали из своих денег". Сколько организаторов уйдут с рынка, будет видно, когда начнется активная деятельность, считает он: "Пока все делают вид, что живы".

Лидия Клов, основательница Pop Corn CA на форуме Creative Ukraine, проходившем в Киеве в конце прошлого года, поделилась бизнес-итогами организации четырех концертов локальных исполнителей с учетом карантинных норм: экономического эффекта такие мероприятия не принесли, потому решили на этом остановиться и заняться планированием 2021 года, в итоге заключив восемь контрактов.

Дорогая лояльность

С возвратом билетов пока что обошлось без особых скандалов. Спасло ситуацию то, что мероприятий, отмененных в чистом виде, было не так много. Как уточнили в билетном агентстве Karabas.com, в период карантина попали около 8 тысяч мероприятий, из них было всего 7% полностью отмененных, а 93% — перенесены. "Все запросы на возврат более-менее возвращаются", — говорит Максим Плахтий. Ситуацию облегчило и то, что в стране официально введен форс-мажор и организаторы имеют право пролонгировать возврат.

Человеческий фактор тоже оказался значимым. "Должен сказать спасибо украинцам, люди отнеслись лояльно, очередной раз убедился, что у нас достаточно сознательное общество", — уточнил Максим Плахтий.

По словам Якова Матвийчука, почти 100% купивших билеты на Zaxidfest не возвращают их.

У Comic Con Ukraine также минимальный процент затребовавших возврата, а 99% купивших билеты ждут фестиваля, говорят организаторы. Сертификаты не вводят, отмечая: "Мы уважаем желание и право каждого покупателя вернуть деньги". И вообще сертификатов организаторы предлагают крайне мало. "На уровне погрешности", — комменирует Дмитрий Феликсов.

У Atlas Weekend возврат билетов составил 5%. Как считает основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко, на это повлияло и то, что его организаторы в прошлом году провели много активностей: "Это показало, что мы живы. В рамках онлайн-коммуникаций у нас были Atlas Weekend Days (диванное шоу Atlas Memories, стрим вечеринки с диджеями на барже посреди Днепра Virtual Stage, музыкальный концерт "Космічний Weekend", который организовали телеканал М1 и Atlas Weekend в партнерстве с ВАМП: в эфире М1 состоялась 3D-шоу с выступавшими на сцене украинскими артистами, а в фан-зоне танцевали и подпевали виртуальные "инопланетные" зрители).

В декабре запустил локацию в Буковеле. Понятно, что не все, но хотя бы часть наших зрителей смогли приехать и приобщиться к этой тусовке. И даже после того, как карантинные ограничения будут ослабляться, этот ракурс мы будем развивать, чтобы туристы больше узнавали об Atlas Weekend, чтобы со всего мира к нам приезжали. Весной будем запускать много новых ивентов в рамках Atlas Agency", рассказал Дмитрий Сидоренко.





Единичные заявки на возврат и у UPark подтверждают Николай Исидоров Николай Исидоров, директор и организатор фестиваля, объясняя это еще и тем, что анонсировали новых масштабных артистов.

"Мы проходили это в 2014 году, и те, кто тогда подождал и не сдал билеты, получили хороший бонус в виде возможности посетить больших артистов, в том числе на UPark в 2016 году (где хедлайнерами были Red Hot Chili Peppers и Muse, выступали The Kills, Hurts, Poets of the Fall — Delo.ua). Это ценно, если говорить о финансовой части, не говоря уже об эмоциональной", — заметил Николай Исидоров.

Онлайн: осознание реальности

Локдаун стимулировал игроков музыкального рынка искать альтернативные форматы, в том числе и протестировать оналайн-мероприятия. Результаты оценивают единодушно: заработать на онлайн-форматах в Украине пока что не реально.

"Онлайн мероприятия не дали нужного эффекта. На онлайн можно вообще не ставить", — констатирует Дмитрий Феликсов (Concert.ua и VIRUS Music). По его словам, если смотреть на онлайн-концерты, как на бизнес, то это может быть интересно только международным мега-артистам, которые и так собирали миллионы зрителей. Для маленьких артистов это затраты и не очень большая аудитория.

Дмитрий Феликсов отметил такую тенденцию: у онлайн-предложений зритель есть, но его не очень много и он мало платит. Организаторам онлайн-концертов не удалось за счет выручки покрыть свои затраты на производство. По его мнению, подобные кейсы могут быть дополнительным источником монетизации офлайн-проекта, например, солд-аутный концерт на площадке плюс права доступа на просмотр.

То, что проведенные в прошлом году онлайн-фестивали и концерты были скорее вынужденными мерами и временной альтернативой, чем решением проблемы, отмечает и Александр Санченко (ВАМП). "Несмотря на большую вариативность онлайн-концертов и событий, особенно в начале карантина в марте-апреле прошлого года — от домашних акустических лайв до шоу из студий с профессиональным звуком и онлайн-фестивалей — просмотр перед монитором не может заменить настоящий поход на концерт с его эмоциональной составляющей, ощущением единения с аудиторией и артистом", — считает он. При этом признает, что возможно и после снятия всех ограничений, успешные примеры таких решений сохранят свое существование или интегрируются в виде "смешанных" онлайн-офлайн форматов.

Такой удачной попыткой создания онлайн-события, к которой присоединилась Ассоциация, он считает проведение украинского музыкального фестиваля Respublica-2020 на базе платформы популярной компьютерной игры Minecraft.

Как рассказал основатель и директор Respublica FEST Андрей Зоин на форуме Creative Ukraine, благодаря тому, что у фестиваля были пратнеры — Украинскиий культурный фонд и USAD, организаторы смогли исследовать, как с помощью цифровых технологий не потерять аудиторию: "Мы сделали гибридный вариант: у нас был небольшой офлайн, а 90% — онлайн. Чтобы не утратить целевую аудиторию добавили геймефикацию: построили в Minecraft старую крепость со всеми сценами и палаточным городком. Туда могли заходить люди из любой страны, ходить там, выбирать себе персонажей, слушать музыку, общаться. Мы промониторили, насколько это интересно, может будем это использовать и в 21-ом году — такой вариант не отбрасываем".

И если в этом году аватары сделали бесплатными, чтобы разрекламировать формат на более широкую аудиторию, то в следующем году планируют ввести плату, а деньги направить на поддержку артистов.

Метафорично прокомментировал отношение рынка к онлайну Дмитрий Сидоренко (Atlas Weekend): "Я бы не назвал это пессимизмом, а назвал бы "осознанием реальности". Он, как и его коллеги, уверен, что онлайн не заменит атмосферу, энергию, все те эмоции, которые люди получают на живых концертах: "Это все-таки альтернатива, что-то новое, как киберспорт. Если рассматривать онлайн в шоу-бизнесе в Украине, то у нас люди пока что не готовы платить нормальную рыночную цену, чтобы это окупилось". Для онлайн-мероприятий нужна спонсорская поддержка, потому это могут быть только разовые проекты, считает Дмитрий Сидоренко. При этом замечает, что в мире онлайн работает: мы знаем пример корейской К-pop группы BTS (награда MTV European Music Awards 2020 за "Лучший онлайн-концерт", который посмотрели 756 тысяч человек из более чем 100 стран - Delo.ua). "У нас еще не пришло время, должно пройти 5-10 лет пока мы к этому придем", — говорит Дмитрий Сидоренко.

Возможно с развитием технологий индустрия придет к формату, когда живые концерты будут дополнены VR-реальностью, звуковыми эффектами, которые смогут погрузить зрителя в новый уровень ощущений и восприятия. Александр Санченко, президент ВАМП

Яков Матвийчук (Zaxidfest) видит смысл проводить онлайн-фестивали, если есть грантовое финансирование, для поддержки молодых артистов и развития индустрии. Так в прошлом году, получив грант Украинского культурного фонда, провели конкурсный шоукейс-фестиваль Z Music и будут проводить его и дальше.

Культурный НДС

В развитых странах представители креативных индустрий в качестве поддержки в сложные ковидные времена получили и получают существенные государственные дотации. Как в Украине государство помогает креативному бизнесу?

Народный депутат и президент ВАМП (Всеукраїнська асоціація музичних подій) Александр Санченко отметил два законопроекта, принятых в прошлом году с целью поддержки государством сферы культуры и креативных индустрий — № 3377 и №3851. 580 млн грн получили по программе институциональной поддержки от УКФ организации сфер культуры, культурно-познавательного туризма и креативных индустрий, прошедшие конкурсный отбор (поддержка и покрытие расходов на операционную и основную деятельность, а также покрытие кредиторских задолженностей, возникших в 2020 году в период действия ограничительных мер).

Самым серьезным прорывом игроки рынка считают снижение до 7% ставки НДС для культуры.

Культурный НДС" позитивно скажется на всей индустрии в будущем, так как дает возможность легально работать, наполнять отрасль финансами — ведь финансовые инструменты (кредиты, страховки и т. п.) требуют прозрачности.

Среди важных опций отмечают возможность не платить НДФЛ за так называемые допблага, которые достаточно высоки в структуре расходов событий, особенно гастрольных. И также правку налога на импорт, что, в том числе, выравнивает конкуренцию по иностранным артистам с близлежащими рынками.

Сейчас ВАМП совместно с Комитетом гуманитарной и информационной политики работает над новым законопроектом "О гастрольных мероприятиях в Украине". Нынешняя редакция закона устарела, так как принята еще в 2004 году. Рассматривают, как упростить деятельность организаторов событий, нормировать процедуру запрета въезда артистов из-за рубежа, принять современную терминологию и обновить "билетную инструкцию", которая нормирует отношения между покупателем, билетным оператором и организатором мероприятий.

Елена Гладских, специально для Delo.ua

