Зеленский подписал закон об уменьшении налогов для сферы культуры и туризма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" № 962-ІХ, который, в частности, предусматривает снижение ставок НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua) для музеев, кинотеатров и гостиниц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП), соответствующий законопроект определен как неотложный для скорейшего рассмотрения парламентом.

Закон вводит налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Уменьшается также ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведению экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещению.

При этом, до 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и зарубежных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Кроме этого, до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мер из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", — отмечают в ОП.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении закон о господдержке инвестпроектов со значительными (от 20 млн евро) инвестициями, предусматривающий, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.