На локациях ВДНГ все лето будут появляться работы молодых украинских художников (ФОТО)

В новом сезоне в рамках программы "Лето на ВЛНГ" команда Экспоцентра приготовила большую культурную арт-программу, цель которой — с помощью работ талантливых молодых художников актуализировать оригинальную эстетику комплекса.

Ансамбль зданий ВДНГ — это артефакт прошлого, который приспосабливается к условиям современного мира. Через работы художников авторы арт-проекта намерены поговорить о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение

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Проект "Реканонизация" Жанны Кадыровой и Дениса Рубана можно увидеть на входе павильона №2.

А в оранжерее, где завершается реконструкция, разместят картину Ксении Гнилицкой "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов".

Арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде, фонтане, созданные художниками специально для этого проекта разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс. Их авторами являются Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова.

Постепенно на территории ВДНХ будут появляться работы других художников.

В Пикник Саду запланированы концерты, литературные чтения и лекции.

А также с началом лета запустили необычный проект под названием "Питомник каштанов Саши Долгого". В прошлом году художник собрал и прорастил около сотни каштанов и высадил их на территории ВДНГ. Когда ростки окрепнут, их пересадят на улицы Киева. И этим ретом реализуют не только эту экоинициативу.

Куратором сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы "ДЕ НЕ ДЕ" Евгения Моляр. Идею проекта и визуальную концепцию разработали совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

Узнать про работы художников, а также про график работы всех локаций "Лета на ВДНГ" можно на официальных страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте.