Lifestyle 10 минут назад

На локациях ВДНГ все лето будут появляться работы молодых украинских художников (ФОТО)

Работы украинских художников Жанны Кадыровой, Ксении Гнилицкой и других будут показаны в рамках проекта "Лето на ВДНГ". Так авторы проекта намерены показать ценности модернисткой архитектуры комплекса и призвать к ее сохранению

На главной аллее - арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ. Фото: ВДНГ
На главной аллее - арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ. Фото: ВДНГ
На главной аллее - арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ. Фото: ВДНГ
На главной аллее - арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ. Фото: ВДНГ
Алиса Колодуб, Богдан Мороз «Завтрак на переферии». Фото: ВДНГ
Алиса Колодуб, Богдан Мороз «Завтрак на переферии». Фото: ВДНГ
Дарія Чечушкова «Разговор». Фото: ВДНГ
Дарія Чечушкова «Разговор». Фото: ВДНГ
Даниил Немировский «Дефицит и витрина». Фото: ВДНГ
Даниил Немировский «Дефицит и витрина». Фото: ВДНГ
&quot;Реканонизация&quot; Жанны Кадыровой и Дениса Рубана. Фото: ВДНГ
"Реканонизация" Жанны Кадыровой и Дениса Рубана. Фото: ВДНГ
&quot;Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов&quot;  Есения Гнилицкая. Фото: ВДНГ
"Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов"  Есения Гнилицкая. Фото: ВДНГ
Куратор арт-проекта Женя Моляр ( в центре) и художница Жанна Кадырова (справа). Фото: ВДНГ
Куратор арт-проекта Женя Моляр ( в центре) и художница Жанна Кадырова (справа). Фото: ВДНГ
Участница арт-проекта Катя Бучацкая за работой. Фото: ВДНГ
Участница арт-проекта Катя Бучацкая за работой. Фото: ВДНГ

В новом сезоне в рамках программы "Лето на ВЛНГ" команда Экспоцентра приготовила большую культурную арт-программу, цель которой — с помощью работ талантливых  молодых художников актуализировать  оригинальную эстетику комплекса.

Ансамбль зданий ВДНГ — это артефакт прошлого, который приспосабливается к условиям современного мира. Через работы художников авторы арт-проекта намерены поговорить о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение

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арт
Арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ разместили на главной аллее. ВДНГ

Проект "Реканонизация" Жанны Кадыровой и Дениса Рубана можно увидеть на входе павильона №2.   

А в оранжерее, где завершается реконструкция, разместят картину Ксении Гнилицкой "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов".

Арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде, фонтане, созданные художниками специально для этого проекта разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс. Их авторами являются Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова. 

Постепенно на территории ВДНХ будут появляться работы других художников.

Кадырова, РублевПроект "Реканонизация" Жанны Кадыровой и Дениса Рубана на стене павильона №2 ВДНГ

ГнилицкаяИнсталяция Ксении Глилидской  "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов"  в оранжерее ВДНГ

В Пикник Саду запланированы концерты, литературные чтения и лекции.

А также с началом лета запустили необычный проект под названием  "Питомник каштанов Саши Долгого". В прошлом году художник собрал и прорастил около сотни каштанов и высадил их на территории ВДНГ. Когда ростки окрепнут, их пересадят на улицы Киева. И этим ретом реализуют не только эту экоинициативу.

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Куратором сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы "ДЕ НЕ ДЕ" Евгения Моляр. Идею проекта и визуальную концепцию разработали совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

Узнать про работы художников, а также про график работы всех локаций "Лета на ВДНГ" можно на официальных страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте.

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