В Киеве на ВДНХ появится бесплатный спортивный урбан-парк (ФОТО)

В Киеве разработали концепцию будущего бесплатного спортивного пространства, которое будет находиться на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба ВДНХ, проект станет частью спортивного кластера, который реализуется в рамках программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина", а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.

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Урбан-парк на ВДНГ в Киеве будет предназначен для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.

Здесь построят бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посетителей.

Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур, реализовывать спортивные проекты и медийные мероприятия, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНГ уникальную живую атмосферу.

Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины, а также известных атлетов, артистов и различные команды.

Как отметил генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины", Украина занимает последнее место в Европе по глобальному индексу процветания от института Legatum.

Причина, в частности, в неразвитой культуре массового спорта и нехватке качественной спортивной инфраструктуры.

"Именно поэтому в Концепции развития ВДНГ на 40 лет зафиксировано важное направление — создание возможностей для спорта и активного отдыха… Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине… Тем более, что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне", — рассказал Мушкин.

Будущий урбан-парк — это часть концепции спортивного кластера, которая появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНГ — литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform — Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Совместно они уже создали три урбан-парка и множество архитектурных концепций уличных культур в Харькове.

Подготовительные работы по созданию парка на ВДНГ начнутся уже 28 мая.

"Для разработки публичного пространства важно привлекать сообщества людей, которые будут им пользоваться. Поэтому мы провели интервью с лидерами спорта, чтобы понять их потребности не только в спортивной инфраструктуре, а и в сервисной (локеры, паркинги, раздевалки). Для нас важно создать живое и бесконфликтное пространство: чтобы мячи не попадали на беговую дорожку, чтобы шумный скейт-парк не мешал йогам, чтобы роллерам было где кататься и одновременно они не сбивали пешеходов. Урбан-парк станет важным этапом создания спортивного кластера, далее мы планируем расширить перечень видов спорта", — сообщила СЕО Big City Lab Виктория Титова.

Общая концепция спортивного кластера формируется с учетом данных исследования массового спорта в Киеве, проведенного Big City Lab в 2018 году, и двух опросов , которые компания осуществила весной 2021 года совместно с U-Sport.

В одном из них команда провела интервью с лидерами спорта и представителями уличных культур Киева. В другом — опросила около 2,3 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, половина из которых посещает "Экспоцентр" минимум несколько раз в месяц.

Среди площадок, которые гости ВДНГ хотели бы увидеть в инфраструктуре будущего спортивного кластера, кроме урбан-парка, упоминались профессиональные беговые и велодорожки, локации для занятия фитнесом (тренажеры, TRX, кросфит) и йогой, настольный теннис, бассейн, баскетбольные и футбольные площадки и скалодром.

Финальную концепцию спортивного кластера ВДНГ представят в июне этого года. Сейчас все общественные активисты и те, кто желает в будущем заниматься спортом на ВДНГ, могут ознакомиться с мастер-планом урбан-парка и оставить команде разработчиков свои отзывы и пожелания по ссылке .

Напомним, в январе 2020 года в рамках корпоративной политики компания HD-group присоединилась к инвестиционному проекту Promprylad.Renovation.

Юридическим советником этого проекта выступила фирма Sayenko Kharenko.