Sayenko Kharenko — юрсоветник для импакт-инвестиционного проекта "Промприлад.Реновация"

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником ООО "Промприлад.Реновация", крупнейшего импакт-инвестиционного проекта в Украине.

"Промприлад.Реновация" — уникальный и быстро растущий проект, нацеленный на создание экосистемы сотрудничества между бизнесом, социальными инициативами, деятелями искусства и педагогами в помещении Промприлада, восстановленного завода советских времен в Ивано-Франковске.

Проект уже привлек более 5 миллионов долларов от 409 инвесторов, и эти цифры продолжают расти. По оценкам показателя социальной отдачи от инвестиций прогнозируется, что каждый инвестированный в проект доллар обеспечит дополнительные 5 долларов всему сообществу Ивано-Франковска в ходе реализации проекта.

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3 февраля 2020 года ООО "Промприлад.Реновация" завершило выкуп мощностей завода, открыв следующую страницу стратегии развития проекта: создание более 37 тысяч квадратных метра для аренды, в том числе офисные помещения и коворкинги, отели, R&D и выставочные центры. Более детально ознакомиться с планом реновации можно по ссылке.

Проект "Промприлад.Реновация" пользуется популярностью и за границей. Большое количество иностранных партнеров инвестировало в его развитие, включая Фонд BMW Герберта Квандта (BMW Foundation Herbert Quandt), Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Американский некоммерческий научно-исследовательский институт и организация SRI International.

В связи с отсутствием гибкого законодательства, регулирующего краудфандинг в Украине, "Промприлад.Реновация" выступило первопроходцем инновационной системы, позволяющей широкому кругу частных лиц, корпоративным инвесторам и социальным донорам инвестировать самым простым и экономически эффективным способом. Sayenko Kharenko консультировала по вопросам структурирования, помогала в составлении основных корпоративных документов и оказывала поддержку проектной команде на ключевых стадиях реализации проекта.

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Один из основателей и идейных вдохновителей, CEO Промприлад.Реновация Юрий Филюк прокомментировал: "На старте проекта мы знали, что перед нами стоит сложная задача по построению абсолютно новой для украинского рынка корпоративной модели, но все же не сознавали, насколько. Полный период разработки занял 2 года, поэтому мы особенно высоко ценим профессиональность и гибкий подход к решению нестандартной задачи со стороны наших юридических партнеров — Bridges Consulting, Sayenko Kharenko, Moris Group. Роль Sayenko Kharenko в этом сотрудничестве имеет особое значение для нас, поскольку многолетний и многогранный опыт компании позволял эффективно проверять самые смелые гипотезы и находить в результате оптимальные, сбалансированные решения".

Партнер Александр Николайчик возглавил команду Sayenko Kharenko, работавшую над проектом, в которую входили юристы Оксана Даскалюк, Юрий Дмитренко и Святослав Козак.