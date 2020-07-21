Киев-Сити на Теличке: зачем застройщики хотят сделать из промзоны у Днепра бизнес-центр

В столице вновь заговорили о воплощении в жизнь проекта нового делового центра города — "Киев-Сити", который обсуждают уже два десятка лет.

В этот раз инициатором создания суперсовременного района стал основатель девелоперской компании TARYAN GROUP, Артур Мхитарян.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Delo.ua разбирались, нужен ли Киеву проект, который уже успешно реализован во многих столицах мира.

В видеоролике проекта "Kyiv City от Taryan Group" Артур Мхитарян рассказывает, что компания планирует возвести новый центр города возле Днепра, в исторической местности Нижняя Теличка, где сейчас расположено несколько крупных промышленных предприятий, склады и офисы частных фирм и даже некоторые СМИ.

Основатель Taryan Group заверил, что для реализации проекта не нужны средства государственного бюджета. Мол, необходима лишь воля центральных властей и частного бизнеса, чтобы передать земельные участки для строительства нового городского района.

Читайте также: Девелопер Мхитарян показал концепцию делового центра Киева на месте промзоны

Разговоры и неудачи

Идея построить свой "Сити", наподобие Лондона или Парижа, совсем не новая. Еще в 1918 году гетман Украины Павел Скоропадский хотел создать новый центр города в исторической местности Зверинец. Кстати, недалеко от Телички. Но государственный переворот, а позже установление в Киеве советской власти не позволили воплотить идею в жизнь:.

Уже в 1980-х годах концпепция нового центра города начала воплощаться в жизнь. Новый деловой район Киева должны были построить возле станции метро "Левобережная" и проект отчасти удалось реализовать. Были построены отель "Интурист", почтамт, сооружены развязки. Тогда зодчие запланировали даже несколько "башен-близнецов". Однако экономические трудности времен перестройки не дали возможности закончить масштабный проект.

До нынешних времен сохранился гигантский недострой — небоскреб Государственного комитета по материально-техническому снабжению УССР. После аварии на Чернобыльской АЭС темпы строительства снизились, а в 1991 году оно практически остановилось. Впоследствии здание рассматривалось для размещения министерств экономики, финансов, Дворца правосудия, других учреждений. С 1999 года оно находится в собственности "Нафтогаза Украины". В 1990-е годы о проекте нового центра для столицы забыли, но уже в начале "нулевых", с активизацией экономики, и власти, и частные инвесторы заговорили о возможности реализации проекта нового делового центра столицы, но не на Левом берегу, а поближе к центру старого города.

"Киев-Сити" возле станции метро "Левобережная мог появится еще в начале 1980-х годов. Фото: Киевпроект

В 2005 году, на волне значительного экономического роста, планировалось снести старые заводские цеха и "малосемейки" на Рыбальском острове и на их месте соорудить 40-этажные небоскребы, концертные залы и ТРЦ.

В 2005 году Рыбальский остров хотели превратить в бизнес-район с небоскребами.

Но "Манхэттен" на Подоле так и не появился. Во-первых, не смогли решить вопрос с переносом воинской части, которая базировалась на острове, во-вторых, не все собственники здешних предприятий были готовы перенести свой бизнес. Да и новый Подольско-Воскресенский мост строился очень медленными темпами. А мировой экономический кризис 2008 года вообще похоронил эту идею навсегда. Хотя еще в начале того же года появилась новая визуализация "Киев-Сити" на Рыбальском — дома стали еще выше.

В 2008 году "Киев-Сити" видели таким

До кризиса 2008 года перед "Киев-Сити" на Рыбальском мог даже появиться огромный небоскреб в виде писанки, построенный прямо на воде. Однако и этот проект остался лишь в мечтах архитекторов.

Перед "Киев-Сити" прямо на воде хотели построить небоскреб в виде писанки

Еще позже у инвесторов появились планы построить новый центр Киева на Осокорках или Позняках, но эта территория по действующему тогда Генплану уже была отдана под застройку многочисленным ЖК…

В 2019 году к идее вернулись — власти намеревались перенести на Теличку административный центр Киева, и создать там подобие "сити". "Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте Телички так называемый "Киев-Сити", наподобие города небоскребов за Окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье. Что получится? В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", — заявлял Лев Парцхаладзе в свою бытность замминистра ЖКХ.

В июле 2020 года строительная компания Taryan Group разместила на YouTube проморолик проекта своего виденья нового центра города именно в районе Телички. Отметим, само видео посмотрели уже более 400 тысяч раз.

Каким видит "Киев-Сити" нынешний инициатор проекта

Артур Мхитарян, основатель Taryan Group, считает, что реализация масштабного проекта на Теличке спасет в будущем этот промышленный район от хаотичной застройки, от которой уже страдает весь Киев.

"Буквально пять лет назад подобный проект можно было построить в нескольких точках Киева, но на сегодняшний день практически единственным участком с подходящими параметрами остался район Теличка — промышленная зона на живописном берегу Днепра. Площадка, которая чудом осталась нетронутой. Я призываю владельцев недвижимости на этих участках подумать, какой Киев они хотят оставить будущим поколениям, и присоединиться к этой инициативе. Уверен, что от этого выиграют все — бизнес, город, страна", — написал Мхитарян на своей странице в Facebook.

В тоже время он подчеркнул, что если власти и бизнес не сплотятся вокруг его идеи, то "Киев-Сити" так и останется на бумаге. Примечательно, что идею создания нового центра столицы ранее активно поддерживал президент Владимир Зеленский и глава КГГА Виталий Кличко. Правда, концепцию Мхитаряна они пока никак не прокомментировали.

Нижняя Теличка хоть и расположена близко от центра города представляет собой унылую промзону. Фото: Wikipedia

Стоит отметить, что Мхитарян не зря обеспокоен застройкой Телички. Ведь совсем рядом, на Выдубичах, по направлению в сторону Конча-Заспы, уже активно застраивают новые районы из многоэтажек, без какой-либо инфрастуктуры. Хотя еще 5 лет назад Выдубичи считались таким же депрессивным районом, как и Теличка. Но уплотнение застройки и близость к Печерску сделали свое дело.

В представленной концепции предполагается создание не только административных комплексов, бизнес-центров, IT кластеров, но и парков, культурных и образовательных объектов, новой концертной арены. Также в Taryan Group заявили о возможности перенести в "Киев-Сити" правительственный квартал, разгрузив тем самым от транспорта исторический центр Киева, как раз то, о чем ранее заявлял Владимир Зеленский. Промышленная Нижняя Теличка, которая имеет береговую линию 2, 2 километра и площадь 160 га превратится в район с 20-30-этажными зданиями. А в будущем запущенная ныне береговая линия станет новой набережной с собственной пристанью.

Что говорят эксперты

Эксперты по городской инфраструктуре считают, что новая концепция "Киев-Сити" не учитывает реальной ситуаций в городе, для которого характерна невысокая застройка жилых кварталов.

"Для Киева характерна малая и средняя этажная квартальная застройка. Городу хватает площадей, он не зажат географическими преградами, как Гонконг, Сингапур, Манхеттен или Токио. Поэтому нет никакой причины строить здесь высотные дома. Те же площади застройщик может получить, соорудив вплотную 6-12-этажки вместо небоскребов", — рассказал Илья Царенко, член правления "Совета по урбанистике Киева".

Также Царенко отмечает, что неясно, учитывали ли авторы "голубую линию" города (граница, отмечает линию высот застроенного участка. Складывается исторически и по возможности сохраняется в процессе реконструкции охранных зон городов. В Украине понятие "голубая линия" закреплено на законодательном уровне 2018 года — Delo.ua) и обзорность холмов Днепра, включая ботаничеcкий сад, с левого берега. Сейчас, несмотря на активную застройку Левого берега панорамы Киева все еще хорошо просматриваются.

Также эксперты отмечают, что киевский район может превратиться не в бизнес-центр страны, а долгострой.

"Упомянутый в концепции Мхитаряна бизнес-район La Défense в Париже построен вне центра, фактически в пригороде. Этот район планировался еще с 1950-х годов и всегда служил площадкой для всякого рода экспериментов модернизма и эклектизма. Место было выбрано не случайно: широкая бетонная плита должна накрыть неприглядную транспортную развязку и создать комфортное для людей пространство. Вдохновленные примером Нью-Йорка, французские архитекторы стремились построить что-то подобное и во Франции, а быстрое развитие технологий это позволило. Возможно, при таких условиях проект действительно улучшил ситуацию в столице Франции, оттянув деловую активность из центра в пригород и одновременно не исказив исторический вид Парижа. В период 1967 — 2011 годов из-за финансовых проблем, сооружения нескольких домов были отменены, а проектная высота других значительно уменьшилось. Впоследствии город был вынужден несколько раз перестраивать пространство, чтобы исправить ошибки и сделать район более комфортным для людей. При сооружении подобного района в Киеве появляются те же риски долгостроя с сомнительной пользой для города", — отметил Царенко.

Также в видеоролике от TARYAN GROUP нет подробной информации о том, какие основные инфраструктурные проекты нужно реализовать, чтобы предовратить столицу от еще большего количества пробок. Ведь "Киев-Сити" на Рыбальском острове проектировался с учетом того, что прямо мимо него будет проходить гигантский Подольско-Воскресенский мост с веткой метро и многочисленными эстакадами. На Теличке же ситуация совсем плохая — одноименная станция метро вряд ли будет когда-нибудь открыта. Новой линии метро здесь не появится, так как в приоритете властей постройка станций подземки на Троещину. Южный мост с многочисленными эстакадами находится на постоянном ремонте, а Дарницкий мост до сих пор не имеет левобережных съездов. Остальные мосты через Днепр — аварийные. К тому же, если район таки построят, то будет стоять вопрос "маятниковой" миграции, когда десятки тысяч людей будут добираться с окраин в "Киев-Сити". (Delo.ua направила письменный запрос в Taryan Group с просьбой прокомментировать опасения экспертов, но на момент сдачи материала, ответ так и не был получен).

"Еще с советских времен мы имеем проблему маятниковой миграции, когда миллионы киевлян из спальных районов мгновенно едут в другую часть города на работу. Например, зеленая линия метро в утренние пики уже работает на грани своих возможностей. На станции "Осокорки" не всегда можно сесть в первый, а то и во второй поезд. Проспект Бажана регулярно утром стоит в сторону центра. Новые пассажиры, которым будет нужно добраться с "Позняков" на Теличку, просто не смогут выехать из дома", — посетовал Виталий Селик, глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева".

Селик видит несколько путей решения транспортной проблемы.

"Во-первых, стоит достраивать дополнительные сети общественного транспорта, которые свяжут этот микрорайон с центром и левым берегом. Это может быть новый трамвайный мост к Здолбуновской или продолжение троллейбуса с Железнодорожного шоссе. Стоит достроить станцию ​​метро "Теличка" и восстановить железнодорожную платформу "Ботаническая". Также есть смысл подумать о создании речного пассажирского терминала. Не исключено, что с развитием технологий вскоре станет не дорого пользоваться речным пассажирским транспортом. Во-вторых, новые районы следует развивать по принципу многокластерности. Здесь должны быть офисы, жилые дома, гостиницы, культурные заведения, места отдыха и торговли. Наличие такой разнообразной инфраструктуры и наполнения позволит части людей не уезжать отсюда в рабочие дни — тем именно не перегружать городскую транспортную сеть. Этот район будет всегда активным. Сюда будет интересно приехать в любое время суток и провести время. Постоянное пребывание здесь людей сделает район более обжитым и безопасным", — отметил глава "Совета по урбанистике Киева".

Но не все эксперты считают, что строительство "Киев-Сити" на Нижней Теличке усугубит транспортное положение в городе или его внешний вид.

"Из всех предложенных ранее вариантов именно Теличка подходит для реализации такого крупного проекта. Почему? Перспектива для транспортного потока отличная — 2 станции метро, 2 моста, большие магистральные дороги. Если довести все до ума, достроить станцию "Теличка", то место получается идеальное", — рассуждает Александр Кава, эксперт по транспорту, экс-замминистра инфраструктуры Украины. Также эксперт считает, что из-за низменного положения местности здесь можно возводить высотные здания. "Абсолютно хорошая идея, высотки именно в этом месте не испортят целостной картины города", — резюмировал Кава. Однако он замечает, что реализация проекта займет десятки лет.

"Ни государственные власти, ни городские не помогут строительству "Киев-Сити" — это огромные деньги. Поэтому только от сноса промзоны до возвдения первого здания пройдет 5-10 лет, а все строительство займет еще несколько десятков лет", — отметил эксперт.

Таким образом, говорить о реализации столь масштабного проекта очень рано. Вряд ли в ближайшие годы собственники промышленных предприятий захотят перенести свое рабочее производство за пределы Телички. Это дорого, да и земля под предприятими совсем не дешевая.

Напомним, большие перемены уже происходят в центре города, где активными темпами создают безъбарьерную среду и велоинфраструктуру. В 2019-2020 годах на улицах Пушкинской, Покровской, Золотоворотской и Ивана Франко обсустроили велодорожки, LED-освещение, зоны для парковки, тактильную плитку и повышенные пешеходные переходы.