Недвижимость 1 час назад

В Киеве планируют возвести "свечку" прямо перед Центральным ж/д вокзалом (ФОТО)

В здании разместится якобы 15-этажный апарт-отель Times

Возле главных ж/д ворот Украины вырастет &quot;свечка&quot;. Фото: zim-group.com
Возле главных ж/д ворот Украины вырастет "свечка". Фото: zim-group.com

На улице Симона Петлюры возле вокзального комплекса "Киев-Пассажирский" может появиться очередная высотка. Об этом стало известно из рендера, опубликованного на сайте застройщика ZIM Group.

В описании проекта указано, что "стильный и модерновый Apart Hotel Times радушно встречает киевлян и гостей столицы у самого входа Центрального железнодорожного вокзала". Согласно заявленным данным, здание будет 15-этажным. Однако на фотографиях проекта здание насчитывает 25 этажей. Гостиницу намерены строить уже в 2020 году. 

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Застройщик предлагает к заселению 352 номера с якобы европейским стилем оформления. Согласно визуализации проекта, здание будет находиться в непосредственной близости от Центрального ж/д вокзала, напротив автостанции "Киев". Примечательно, что рядом с отелем находится офис национальной компании "Укрэнерго". 

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Объявление о старте проекта также появилось на сайтах по продаже недвижимости. Однако продажи апартаментов возле Центрального железнодорожного вокзала  еще на стартовали. 

Как известно, на улице Симона Петлюры, идущей от бульвара Тараса Шевченко к вокзальному комплексу "Киев-Пассажирский", расположено большое количество памятников архитектуры конца XIX  начала ХХ века. Застройка здесь 3-6-этажная. 

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