В историческом сквере в центре Киева вырастет очередная "свечка"

В Киеве разгорается очередной скандал с застройкой в зеленой зоне. На этот раз "жертвой" застройщика может стать миниатюрный сквер имени Валерия Чкалова, расположенный в самом сердце столицы, на улице Олеся Гончара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная активистка Галина Плачинда.

В сквере расположен один знаменитых чугунных фонтанов Термена, который ранее стоял на Софийской площади. На протяжении восьми десятков лет эта зеленая зона пользуется популярностью у киевлян и гостей города- рядом велотрек и старинные городские кварталы, в самом сквере "поселилась" Мавка из "Лесной песни" поэтессы Леси Украинки.

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2 июня 2020 года земельная комиссия Киеврады проголосовала за возобновление договора аренды участка земли возле чкаловского сквера, где застройщик намерен возвести 14-этажный дом. В 2017 году на участках 0, 3 и 0, 5 гектаров уже начинали строительные работы. Однако местные жильцы выступили против любых работ, переживая за судьбу исторической зеленой зоны.

Спор идет вокруг участков по улице Олеся Гончара, 55б (здесь расположен Инстиут геологии НАН Украины - Delo.ua), и Богдана Хмельницкого, 80б. Жильцы улиц расположенных возле чкаловского сквера уверены, что часть зеленой зоны могут уничтожить и построить дорогу к будущему ЖК. Ведь сквер настолько маленький, что попросту может превратится в придомовую зону будущей высотки.

Визуалиация 14-этажного дома, который намереваются построить возле сквера имени Валерия Чкалова. Фото:hmarochos

Ранее Киеврада поддержала проект решения о расторгании довора с застройщиком, который подготовила местная депутат Ольга Балыцкая. Однако Киеврада трижды "не успела" рассмотреть этот вопрос. "Во время заседания, которое состоляось 2 июня 2020 года каким-то странным образом Александр Мищенко (глава земельной комиссии Киеврады, член фракции "Солидарность" - Delo.ua) внес вопрос о возобновления договора, это случилось когда Ольга Балыцкая была вынуждена отлучится.", — посетовали у местного депутата.

В компании ООО "Дилайвест", которая выступает девелопером строительства негативные последствия строительства ЖК отрицают. "В последнее время со стороны различных заинтересованных лиц происходит открытая манипуляция и подмена понятий вокруг искусственно созданной проблемы строительства на участке рядом с сквером им. В. Чкалова по ул. Гончара, 55б. Слова псевдоактивистов, которые пытаются помешать строительству не подтверждены никакими решениями компетентных органов. Не исключено, что шум поднимают для получения политических баллов или для „рэкета" нашего предприятия. Именно поэтому мы бы очень хотели выразить свою позицию и опровергнуть мифы, которые хотят навязать людям", — заявил в интервью изданию vybir.media исполнительный директор ООО "Дилайвест" Роман Ткаченко.

Отметим, что место, где намерены построить 14-этажку лакомый кусок для строительства жилых высоток, здесь исторический центр и очень тихо. Уже много лет идут споры о законности возведения 20-этажного ЖК прямо возле киевского велотрека. Однако дома уже построены.

Напомним, 29 мая сотни инвесторов трех жилых комплексов компании "Аркада-Строительство" частично перекрыли улицу Крещатик в знак протеста против заморозки строительных работ, после чего начали обустраивать палаточный городок у здания Киевской государственной горадминистрации.