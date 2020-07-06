Бизнес 8 минут назад

Девелопер Мхитарян показал концепцию делового центра Киева на месте промзоны

На месте промзоны предлагают построить небоскребы и новый правительственный квартал

Девелопер Мхитарян показал концепцию делового центра Киева на месте промзоны Девелопер Мхитарян показал концепцию делового центра Киева на месте промзоны

Вместо промзоны на Теличке в Киеве может появиться район с небоскребами. Киевский девелопер, строительной компании Taryan Group Артур Мхитарян опубликовал на своей странице в Facebook возможную концепцию нового района столицы.

"Сегодня у команды Taryan Group есть уникальная проработанная концепция "Киев Сити". Для ее создания мы привлекли международных архитекторов. Проконсультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах. И обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами", — заявил Артур Мхитарян, и призвал власть и бизнес объединиться вокруг строительства нового района.

Кратко и по делу в Telegram

На месте промзоны Артур Мхитарян предлагает построить небоскребы, бизнес-центры, новую концертную площадку, большие парки и набережную с пристанью. В планах и возможный правительственный квартал.

При этом бизнесмен уверяет, что в бюджетных деньгах надобности не будет: "От государства и власти города нужна лишь политическая воля — утвердить подходящую площадку и создать понятные правила игры для инвесторов. Формат государственно-частного партнерства лег в основу каждого из успешных мировых проектов".

Мхитарян призвал объединиться вокруг проекта киевских бизнесменов и власти города.

Отметим, что мэр Киев Виталий Кличко во время предвыборной кампании заявлял о намерении построить в Киеве деловой район, он связывал его с окончанием строительства Подольско-Вознесенского моста и рассматривал участок промзоны на Рыбальском полуострове, однако там уже ведется застройка.

Ранее также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность перенести правительственный квартал в новый район Киева, построенный по принципу London City.

"Я хочу построить Kyiv City, как в каждой большой стране есть city, например, London city — и туда перенести правительственный квартал, есть несколько мест таких", — поделился президент.

 

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