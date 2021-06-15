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В мире 1 час назад

Pfizer после AstraZeneca: в Италии разрешили смешивать вакцины от COVID-19

В стране постановили, что итальянцы в возрасте до 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут получить другую вакцину во время второй прививки

Фото: Mat Napo / Unsplash Фото: Mat Napo / Unsplash
Фото: Mat Napo / Unsplash

В Италии разрешили смешивать вакцины против коронавируса. Такое решение приняло итальянское агентство по медицине AIFA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На основе клинических исследований, опубликованных в течение последних нескольких недель, научный комитет AIFA решил утвердить смешивание вакцин", — говорится в заявлении AIFA.

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По словам экспертов, вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, могут вводиться людям, которые получили один укол AstraZeneca.

В частности, итальянцы в возрасте до 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут получить другую вакцину во время второй прививки.

Отмечается, что на прошлой неделе правительство Италии ограничило использование вакцины AstraZeneca людям старше 60 лет после того, как 18-летний парень, который был на гормональной терапии, умер от редкого сгустка крови после получения первой дозы препарата.

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Напомним, ранее о смешивании вакцин задумались в Китае. Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил о недостаточной эффективности существующих вакцин против Covid-19.

По его словам, возможное применение при вакцинации препаратов разных типов рассматривается как одна из стратегий для повышения эффективности вакцинации.

В ВОЗ же сообщали, что применение разных вакцин возможно при условии, что они были произведены одной и той же компанией по одной и той же технологии.

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