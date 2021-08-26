Общество 1 час назад

Украинцы без смартфонов могут воспользоваться "Дією" уже в 1 тысяче центров админуслуг

В Минцифры также разработали пособие, которое поможет качественно обучать клиентов пользованию порталом госуслуг

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

Количество пунктов предоставления административных услуг с местами для самообслуживания, где украинцы без смартфонов или не имеющие доступа к интернету могут воспользоваться порталом "Дія", возросло до 1000 точек. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В частности, сейчас такие места доступны в 612 центрах админуслуг, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях. В Минцифры заверяют, что работают над дальнейшим расширением этой сети.

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Отмечается, что в таких пунктах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн, что позволит многим людям в будущем получать услуги самостоятельно и сохранит время администраторов.

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"Наличие специально оборудованных мест с компьютерами с доступом к интернету в каждом ЦПАУ уменьшит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов, поскольку обеспечит всех равным доступом к современным сервисам", — подчеркнула заместитель министра Людмила Рабчинская.

При этом в Минцифры разработали для сотрудников центров админуслуг пособие, которое поможет им качественно обучать клиентов получению государственных услуг онлайн и консультировать их.

Также для ЦПАУ разработали навигационный указатель, который будет обозначать место для пользования порталом "Дія".

Отметим, что накануне вступил в силу закон, по которому электронные паспорта в "Дії" приравниваются по статусу к обычным бумажным.

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