В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer

Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Pfizer. На этот раз размер партии составил 1 400 000 доз.
Об этом сообщил на брифинге глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко.
По его словам, новую партию американского препарата закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии — 1 млн 400 тысяч доз.
"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", — сообщил Ляшко.
Отметим, что вакцина Pfizer считается самой надежной и ее признают все европейские страны. Поэтому сейчас быстро привиться этим препаратом не получится — срок ожидания в крупных городах от недели и более (даже в частных клиниках).
В массовых пунктах вакцинации на прошлой неделе этим препаратом не вакцинировали, так как его не было в наличии.
На CoronaVac и AstraZeneca спрос среди украинцев намного ниже. Но вакцина AstraZeneca есть не во всех пунктах вакцинации.
Ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни, когда по центрам вакцинации развезут вакцину Moderna. В Украину как раз завезли 3 млн доз этой вакцины.