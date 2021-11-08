В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer

Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Pfizer. На этот раз размер партии составил 1 400 000 доз.

Об этом сообщил на брифинге глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, новую партию американского препарата закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии — 1 млн 400 тысяч доз.

"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", — сообщил Ляшко.



Отметим, что вакцина Pfizer считается самой надежной и ее признают все европейские страны. Поэтому сейчас быстро привиться этим препаратом не получится — срок ожидания в крупных городах от недели и более (даже в частных клиниках).

В массовых пунктах вакцинации на прошлой неделе этим препаратом не вакцинировали, так как его не было в наличии.

На CoronaVac и AstraZeneca спрос среди украинцев намного ниже. Но вакцина AstraZeneca есть не во всех пунктах вакцинации.

Ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни, когда по центрам вакцинации развезут вакцину Moderna. В Украину как раз завезли 3 млн доз этой вакцины.