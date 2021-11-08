Общество 1 час назад

В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer

Эти вакцины МОЗ оплатил из государственного бюджета

В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer
В Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer

Украина  получила новую партию вакцины от коронавируса Pfizer. На этот раз размер партии составил 1 400 000 доз.

Об этом сообщил на брифинге глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко.

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По его словам, новую партию американского препарата закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии — 1 млн 400 тысяч доз.

"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", — сообщил Ляшко.

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Отметим, что вакцина Pfizer считается самой надежной и ее признают все европейские страны. Поэтому сейчас быстро привиться этим препаратом не получится — срок ожидания в крупных городах от недели и более (даже в частных клиниках).

В массовых пунктах вакцинации на прошлой неделе этим препаратом не вакцинировали, так как его не было в наличии.

На CoronaVac и AstraZeneca спрос среди украинцев намного ниже. Но вакцина AstraZeneca есть не во всех пунктах вакцинации.

Ситуация может улучшиться уже в ближайшие дни, когда по центрам вакцинации развезут вакцину Moderna. В Украину как раз завезли 3 млн доз этой вакцины.

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