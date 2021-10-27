Политика 40 минут назад

Ляшко: Бустерная вакцинация от Covid-19 точно будет, готовы контракты на 2022-2023 годы

Однако пока не решено, будут ли делать третью, а то и четвертую прививку всем гражданам или лишь отдельным категориям

Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда
Виктор Ляшко. Фото: Украинская правда

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что в Украине точно будут прививать людей третьей, а при необходимости и четвертой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, для чего власти сейчас завершают договоренности о будущих поставках соответствующих препаратов. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"У нас 100% будет доступна для каждого бесплатная бустерная доза. Или повторная двойная прививка, если это будет нужно. Почему я говорю, что 100% будет? Потому что у меня уже почти подписаны контракты, точнее, документы о намерениях, на поставку вакцин на следующие 2022-2023 годы", — сказал он, отказавшись указать производителей этих вакцин.

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При этом Ляшко пояснил, что существует разница в понятии дополнительной дозы для особых случаев и бустерной дозы для подпитки иммунного ответа организма людей через какое-то время, когда эффект от вакцинации спадает.

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"На прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов рекомендовала использовать дополнительную дозу для иммунокомпрометированных лиц, то есть людей с острыми хроническими лейкозами, находящихся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации, и других. Дополнительная доза вводится для лучшей защиты людей, которые по состоянию своего здоровья обладают более низкой эффективностью вакцин, бустерная — чтобы усилить иммунный ответ или эффективность, которая со временем угасает", — сказал он.

По словам Ляшко, решение о том, будет ли бустерная вакцинация проводиться в соответствии с приоритетностью групп риска или сразу для всех граждан, Минздрав пока не принял.

"Я думаю, что будет такой механизм, как везде. Но решение о целесообразности еще завершают рассматривать. Эксперты ВОЗ сказали: если рассматриваете бустерную дозу, то приоритезируйте для нее группы риска. Не всем, потому что общий процент охвата хотя бы одной дозой в целом на планете еще мал. Еще США на днях должны были опубликовать свои результаты, я еще не ознакомлен. Мы также еще над этим работаем: будет решение "бустерная доза для таких-то категорий" — [тогда] коммуницируем: идите, делайте, или [решим делать] для всех", — отметил он.

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Напомним, что в середине октября Ляшко отмечал, что бустерная вакцинация "скорее всего, будет".

Отметим, что на конец дня 26 октября, по данным Минздрава, в Украине было привито первой дозой вакцины 9,36 млн человек, а второй дозой — 7,14 млн, что составляет 18,98% от официальной численности населения подконтрольных Украине территорий на 1 сентября.

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