Украина договорилась о кредите на $150 млн на борьбу с Covid-19

Украина 13 декабря подписала с Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка, соглашение о выделении ей кредита в 150 млн долларов для дополнительного финансирования экстренного реагирования на Covid-19 и проведения вакцинации против этой болезни.

Об этом сообщает Министерство финансов. 10 декабря, напомним, такое решение было одобрено советом директоров МБРР.

Дополнительное финансирование будет выделено в рамках уже существующего проекта, о котором стороны договорились 17 мая текущего года. Первоначальная сумма займа по нему составляла 90 млн долларов.

Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию через закупку вакцин и услуг логистики; приобретение средств холодовой цепи и инфраструктуры логистики; обучение медицинского персонала; усовершенствование систем обращения с медицинскими отходами и их утилизации.

Также планируется закупка и установка автоклавов и других устройств для дезинфекции и удаления отходов; проведение кампаний по вакцинации, разработка информационных систем и приобретение IT-оборудования для управления вакцинацией, а также другие неотложные мероприятия по противодействию распространения Covid-19 в Украине.

Напомним также, что в сентябре МБРР выделил Украине 411 млн долларов, из которых 200 млн предназначены на развитие высшего образования, а 211 млн — на повышение устойчивости украинской энергосистемы для ее дальнейшей интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

Источник фото: Depositphotos