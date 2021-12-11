Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Денежные средства направили на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией Covid-19, а также укрепить систему здравоохранения Украины", - говорится в релизе.

Как отмечается, 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения.

Это также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против Covid-19.

Остальные 30 млн долларов будут направлены на финансирование других аспектов кампании по вакцинации, таких как информационные технологии, коммуникацию с общественностью, усиление способности, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Ранее Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Также Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа Всемирного банка на сумму $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Киеве.