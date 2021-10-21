Экономика 1 час назад

Всемирный банк выделит $39 млн на линию скоростного трамвая в Киеве — Мининфраструктуры

Работы по продлению линии трамвая до Дворца спорта могут начаться уже в 2022 году

Всемирный банк выделит $39 млн на линию скоростного трамвая в Киеве — Мининфраструктуры Всемирный банк выделит $39 млн на линию скоростного трамвая в Киеве — Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа Всемирного банка на сумму $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Киеве.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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"Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла", — комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, Киев шел к реализации этого решения годами, но реальный результат появляется только сейчас.

"При условии эффективной и системной работы местной власти работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году. Мы призываем украинские города активнее работать над воплощением важных для наших граждан экоориентированных проектов. Со своей стороны мы гарантируем поддержку и доступ ко всем возможным инструментам для привлечения инвестиций", — добавил Кубраков.

В Министерстве инфраструктуры прогнозируют, что новый маршрут не только улучшит сообщение между районами правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро. Кроме того, появление экологичного транспорта уменьшит загрязнение воздуха в центре Киева. К тому же на улицах, где пройдет маршрут, проведут реконструкцию.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что "Укрзализныця" подписала контракт на достройку Дарницкого моста в Киеве. Этот столичный долгострой планируют завершить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

 

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