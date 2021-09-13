Финансы 1 час назад

МБРР выделил Украине $411 млн

Из указанной суммы 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине, а 211 млн долларов на повышение устойчивости украинской энергосистемы для ее дальнейшей интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E

Фото: телеграм-канал Дениса Шмыгаля Фото: телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Фото: телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Международный банк реконструкции и развития выделил Украине 411 млн долларов. Об этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, из указанной суммы 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине, а 211 млн долларов на повышение устойчивости украинской энергосистемы для ее дальнейшей интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

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Других подробностей премьер не сообщил.

Напомним, за прошедшую банковскую неделю — 6-10 сентября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,9298 грн/доллар до 26,7264 грн/доллар, к евро — с 31,9684 грн/евро до 31,624 грн/евро.

Поддержке украинской валюте, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, также способствовало и заявление главы НБУ Кирилла Шевченко о том, что регулятор ожидает миссию МВФ в сентябре. По итогам ее работы может быть принято решение о выделении Киеву транша, размер которого может превысить 700 млн долларов.

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