Финансы 40 минут назад

Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком о кредите в 2,5 млрд грн на вакцинацию

Украина получит деньги для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация".

По этой сделке украинское правительство получит 2,5 млрд грн кредита, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, Украина получит около 2,5 млрд грн ($90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса.

Указано, что соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Как предполагается, деньги будут направлены по трем направлениям:

- около 1,1 млрд грн ($40 млн) направят на поддержку приобретения вакцины;

- до 850 млн грн ($30 млн) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19;

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- более 550 млн грн ($20 млн) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

Напомним, 11 мая Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в $90 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация", целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

Ранее на заместителя министра здравоохранения Светлана Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, поступивших в Украину в феврале 2021 года.

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