Украина и Франция заключили четыре соглашения более чем на 1,3 млрд евро

Правительства Украины и Франции заключили четыре рамочные соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Подписание состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра в Киев 13 мая, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию страны, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Францией.

В частности, стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по:

- поставке 130 электровозов компанией "Альстом" на общую сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%;

- поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях;

- улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро. Доступ к качественной питьевой воде получат жители более 20 городов и поселков;

- улучшению водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро. Реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины более чем для 25% ее жителей.

"Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства ", — отметил Шмыгаль.

По его словам, согласно новой Стратегии национальной безопасности, Франция является одним из десяти стратегических партнеров Украины.

"Для нас крайне важно продолжать высокий уровень сотрудничества, который сейчас сформировался между нашими странами", — подчеркнул глава правительства.

Как отмечается, подписание соглашений поприветствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил: важно, что такие проекты реализуются на высоком государственном уровне.

Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэр подчеркнул, что Украина имеет значительный экономический потенциал и возможности. При этом он добавил, что у Украины и Франции много общего для того, чтобы вместе работать на будущее.

Напомним, Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на 6 мая утвердил проект стоимостью $200 млн, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.