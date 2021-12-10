В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на пятницу, 10 ноября, подтвердили 11 327 новых случаев COVID-19, среди заболевших 1 010 детей и почти 214 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за прошедшие сутки в Украине госпитализировано с коронавирусом 2 551 человек, выздоровело от этой болезни 24 456 пациентов, а 442 украинца скончались.

За все время пандемии в Украине заболел коронавирусной инфекцией 3 543 684 человека, выздоровели от этого заболевания 3 158 42 украинца, было зарегистрировано 90 343 летальных случая. За этот период проведено 16 234 638 ПЦР-тестирований.

В течение последних суток против Covid-19 вакцинировано 157 728 человек. Первую дозу получили 57 253 украинцев, вторую – 100 475 пациентов.

"Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", — отметили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведено 26 284 188 прививок.

Статистика заболеваемости на коронавирус и вакцинации. Фото: Facebook Минздрава

Напоминаем, американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант "Омикрон".

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