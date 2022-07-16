Правительство выплатит долги 13 тысяч украинских студентов за обучение по контракту

Правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО (заведение высшего образования) на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения.

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Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в Telegram.

"Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского со студентами обсуждался вопрос невозможности оплаты за обучение соискателей образования, зарегистрированных на территориях боевых действий, а также находящихся (находившихся) во временной оккупации или блокировании. Президент Украины поставил задачу урегулировать этот вопрос, предоставить помощь от государства, освободив более 13 тыс. студентов от уплаты задолженности", - написал он.

Из-за отсутствия поступления средств от оплаты за обучение невозможно обеспечивать своевременную выплату заработной платы научно-педагогическим и другим работникам, рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги.

С целью упорядочения ситуации МОН инициировал вопрос компенсации расходов учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства. Так, в 2022 году 86 млн 814,4 тыс гривен будут выделены МОН для дальнейшего направления заведениям высшего образования.

Напомним, что Зеленский просит Кабмин рассмотреть возможность запрещения очного обучения в школах во время войны.