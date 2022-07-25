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Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі
Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - зазначають у розвідці.
Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.
"Будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури", - підкреслюють у ГУР МО.
Зазначимо, до вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру".