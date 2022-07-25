Российские госпитали не способны справиться с наплывом раненых оккупантов, - разведка

Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится мобилизация медицинского персонала.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оказалось, что пропускная способность больниц не рассчитана на такой поток пациентов. Это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи.

"Также руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медицинского персонала. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу", - сообщили в разведке.

Подчеркивается, что указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

В дальнейшем, мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк", - говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, так называемый "начальник отдела здравоохранения Бердянска", коллаборант и предатель Николай Мирошниченко, "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение". По его распоряжению покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, согласившегося на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники".

"Утверждается, что их задача - прием больных среди местных жителей. Впрочем, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и российских военнослужащих, которые воюют в Украине"", - отмечают в разведке.

Как сообщалось ранее, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, кафиры регулярно сжигают тела убитых военных.