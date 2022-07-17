В РФ расширяются масштабы военной подготовки для детей, - разведка

Страна-агрессор РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей. В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, но не имеющих соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с армией РФ.

Приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории.

В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцированный из района вблизи поселка Нехотеевка в СМТ Октябрьский.

Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи детей.

"Одновременно не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из ДНР" под опеку семьям из Подмосковья", - сообщили в разведке.

Как ранее сообщили в ГУР МО, агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.